Vliegen in Hasselt nu ook de graafmachines op de bon? Dirk Selis

27 januari 2020

11u07 0 Hasselt “Er mag al eens gelachen worden”, moeten enkele Hasselaren gedacht hebben. Op sociale media circuleert er een foto van een graafmachine die op de bon werd geslingerd, wegens te lang geparkeerd. Volgens de politie en het stadsbestuur gaat het echter om een grap.

Dat de Hasseltse binnenstad geplaagd gaat onder de intense openbare werken is bekend. Gelukkig zien sommige Hasselaren er de humor van in. Op sociale media circuleerde vandaag een foto van een graafmachine die op de bon werd geslingerd.

Flauwe plezante

“Dat is niet van ons”, zegt Dorien Baens van politiezone Limburg Regio Hoofdstad. “Dat zijn boetes die door de stad zelf worden uitgeschreven. Best daar eens informeren.” Wanneer we even polsen op het kabinet van burgemeester Steven Vandeput, blijkt het inderdaad om een grappenmaker te gaan. “Zal eerder een flauwe plezante zijn die daar zijn boete heeft gehangen. Je krijgt een boete op basis van een nummerplaat, dus het lijkt mij sterk dat deze graafmachine op de bon werd geslingerd”, zegt kabinetschef Jan Wauters.