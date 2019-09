Vlaanderen investeert 65.978,50 euro om tien schoolomgevingen in Hasselt veiliger te maken Dirk Selis

13 september 2019

14u47 0 Hasselt Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) investeert 65.978,50 euro in de stad Hasselt om tien schoolomgevingen veiliger te maken. Het geld gaat naar gerichte infrastructuuringrepen, zoals de aanleg van rijbaankussens of gevleugelde zebrapaden. “Voor elke euro die de gemeente investeert in meer veiligheid aan de schoolpoort legt Vlaanderen er een euro naast”, zegt Weyts.

“De eerste school in de rij is De Startlijn in Stokrooie, waar nu de bestickering wordt aangebracht. Alle schoolomgevingen veiliger maken, is een absolute topprioriteit de komende jaren”, stelt schepen van Mobiliteit Marc Schepers. Ook burgemeester Steven Vandeput is tevreden met de Vlaamse steun. “Met kleine ingrepen kunnen we nu snel een concreet verschil maken voor de scholen.” De meeste scholen liggen langs een lokale weg die door de gemeente beheerd en betaald wordt, maar op deze manier kan Vlaanderen toch bijspringen. “Er wordt gemikt op ingrepen die normaal gezien gerealiseerd kunnen worden binnen een tijdsspanne van (maximaal) zes maanden, omdat er geen tijdrovende procedures voor nodig zijn”, aldus schepen van mobiliteit Marc Schepers.

zone 30

De tien begunstigde scholen zijn geselecteerd op basis van veiligheidsproblemen die zijn gemeld en de kwaliteit van de dossiers die zijn ingediend. “De bestickering die we aanbrengen, zorgt ervoor dat (auto)bestuurders duidelijk zien dat ze in een zone 30 rijden met een school in de nabijheid.” “Gezien dit om een duidelijk zichtbare aanpassing van de weg gaat, hebben we via onze Jeugddienst een uniek en mooi ontwerp laten maken,” vult schepen El Ouakili aan. “Het ontwerp is van de hand van Nick Timmermans en de speelsheid past perfect bij de schoolomgevingen waar ze worden aangebracht.” “Voor de Startlijn in Stokrooie wordt de nieuwe wegbestickering gekoppeld aan het proefproject van de schoolstraat. Een schoolstraat is een straat die aan het begin en het einde van de schooldag gedurende een half uur wordt afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. Op die manier creëren we een verkeersveilige schoolomgeving voor de kinderen met meer ruimte voor fietsers en voetgangers”, aldus Schepers. “Ik denk verder nog aan bijkomende ingrepen, zoals pocketparkings op wandelafstand, een aangepaste verkeerscirculatie en een herin:

Om welke scholen gaat het?

Het gaat om De Startlijn Stokrooie, Vrije Basisschool Godsheide, Stedelijke Basisschool Rapertingen, Stedelijke Basisschool Kuringen, Vrije Basisschool De Hazelaar, Vrije Basisschool De Boomgaard, Katarinaschool, De Kievit, Kindercampus De Tuinwijk en Kindsheid Jesu in de Paalsteenstraat.