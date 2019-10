Vlaamse winkelstraten bruisen steeds minder en Hasselt spant de kroon: laatste tien jaar bijna kwart minder winkels: “Markt staat onder druk, maar ze blijven maar bijbouwen” Lien Vande Kerkhof

13 oktober 2019

18u03 0 Hasselt De Vlaamse winkelstraten bruisen steeds minder, met Hasselt op kop. Sinds 2009 daalde het aantal Hasseltse winkels met 22,4 procent. Gevolgd door Oostende (- 21,4 procent) en Mechelen (- 20,6 procent). Het verbaast Luc Meyers (53) die de boeken van zijn twee Fotokado-Winkels in Hasselt na 48 jaar dichtdoet allerminst. “Natuurlijk is de opkomst van e-commerce een belangrijke verklaring. Maar wat me vooral schokt is dat een markt die zo erg onder druk staat ook nog eens gaat bijbouwen.”

Uit cijfers die De Tijd raadpleegde bij het onderzoeksbureau Locatus blijkt dat de grootste klappen vallen in de elektrosector (-35 procent) maar dat ook de modesector met 15 procent flink moet inboeten. “Hasselt als winkelstad heeft in mijn ogen geen toekomst meer”, zegt de ondernemer. “Ik wil er niet uitsluitend negatief over zijn, maar er wacht stadscentra in de toekomst een andere invulling.” Eind januari sluit Meyers zijn eerste winkel in de Kleine Maastrichterstraat, zijn tweede zaak in de Demerstraat volgt in april.

The place to be

Het is hoog tijd dat de ontkenningsfase plaats maakt voor erkenning en doortastende maatregelen. Er komt binnenkort meer dan 25.000 m² winkeloppervlakte bij. Ik hoop dat deze studie het stadsbestuur wakker schudt Kim De Witte (PVDA)

“Op ons topmoment hadden we vier vestigingen”, zegt Meyers, die de tweede generatie van de familiezaak vertegenwoordigt. “In de Koning Albertstraat, twee in de Demerstraat en eentje de in de TT-wijk. We hebben de voorbije weken heel emotionele reacties binnengekregen. Menig Hasselaar kwam in tranen afscheid van ons nemen. We zijn een Limburgs icoon en hebben het grootste postkaartenaanbod van de hele Benelux. Tot zo'n tien jaar geleden was onze winkel dé plek voor jonge mensen: ze kochten leuke gadgets en gingen daarna een hapje eten in de Quick. Maar sinds de economische crisis in 2008 is het tij niet meer gekeerd. Vanuit het stadsbestuur klinkt nu een éénduidige goednieuwsshow - Hasselt wordt volop gepromoot als groeiende winkelstad - maar ik vrees dat die ver van de waarheid ligt.”

Ook PVDA-kopstuk Kim De Witte reageerde verontrustend op de cijfers van Locatus. “Het is hoog tijd dat de ontkenningsfase plaats maakt voor erkenning en doortastende maatregelen. Er komt binnenkort meer dan 25.000 m² winkeloppervlakte bij. Ik hoop dat deze studie het stadsbestuur wakker schudt.”

Enkel klagen helpt niet

Volgens Hasselts burgemeester Steven Vandeput wordt er echter al lang geanticipeerd op de veranderende invulling van een stad en verlegt Hasselt de focus van ‘shopstad’ volop naar ‘belevingsstad’. “We stellen vast dat shoppen zoals we dat kennen uit de twintigste eeuw de Vlaming niet meer kan verleiden. We willen van Hasselt een belevingsstad maken waar vanalles te doen is en waar we met innovatieve concepten het online en offline shoppen met elkaar kunnen verbinden. Om winkeliers de optimale omstandigheden te kunnen bieden investeren we fors in het openbaar domein zodat we onze stad nog aantrekkelijker kunnen maken.”

Daarnaast rolt de stad Hasselt een allesomvattend plan uit waar investeringen in communicatie, activiteiten en de omgeving elkaar aanvullen. “We willen samenwerken met de handelaars zelf om aan de uitdagingen een antwoord te geven. Door alleen te klagen gaan we er in ieder geval niet komen”, besluit Steven Vandeput.