Vlaamse subsidie voor zomerscholen én taalstimulerende projecten: “Hasseltse kinderen faire start geven” Dirk Selis

14 juli 2020

09u30 0 Hasselt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt in totaal 90.000 euro uit voor zomerscholen én taalstimulerende projecten in Hasselt. “We doen er alles aan om de mogelijke leerachterstand die onze leerlingen tijdens de coronacrisis opliepen, weg te werken. Daarom organiseren we verschillende zomerscholen én taalstimulerende activiteiten. We zijn blij dat de Vlaamse overheid ons daarin ondersteunt”, aldus burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

“In Hasselt zetten ze alles op alles om alle mogelijke leerachterstand die leerlingen tijdens de coronacrisis hebben opgelopen, weg te werken. We organiseren immers zowel zomerscholen als taalstimulerende activiteiten,” aldus schepen van onderwijs Habib El Ouakili (sp.a).

Leerachterstand

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceerde een resem initiatieven om te vermijden dat leerlingen met een leer- of taalachterstand aan het nieuwe schooljaar zouden beginnen. “We beseffen dat door corona veel leerlingen de leerstof niet hebben kunnen opnemen, zoals het zou moeten”, zegt Weyts. “Met de organisatie van zomerscholen en projecten die focussen op het Nederlands bieden we hen de mogelijkheid om hun kennis bij te spijkeren. Bovenop de vele zomerscholen die in gans Vlaanderen worden georganiseerd, gaan er ook een vijftigtal taalstimulerende projecten van start”, zegt Weyts.

Faire start

“We zijn zeer tevreden dat Hasselt deze enorme inspanning levert om die leerlingen die het hard nodig hebben op de best mogelijke manier te ondersteunen”, zegt burgemeester Steven Vandeput. “Met de organisatie van zomerscholen en taalstimulerende projecten bieden we hen de uitgelezen kans op een faire start van het nieuwe schooljaar. De financiële hulp die de Vlaamse Regering ons daarbij biedt, is natuurlijk erg welkom.