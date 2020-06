Vlaamse regering zet 3,5 miljoen euro in om armoede in Limburg te bestrijden Dirk Selis

08 juni 2020

12u09 0 Hasselt Veel Limburgers voelen de financiële impact van het coronavirus. Zeker voor de meest kwetsbaren kan dat leiden tot schrijnende situaties. De Vlaamse regering wil die groep extra ondersteunen. Ze trekt daarvoor 3,5 miljoen euro uit voor Limburg. Die som wordt gebruikt voor middelen voor lokale armoedebestrijding en voor een lokaal consumptiekrediet voor kwetsbare doelgroepen.

Door de maatregelen die genomen werden in de strijd tegen het coronavirus, zagen heel wat mensen hun inkomen zakken. Zo zaten in april 730.746 werknemers in Vlaanderen minstens één dag in tijdelijke werkloosheid. Anderen zagen hun opdrachten zelfs volledig wegvallen. De Vlaamse regering nam al initiatieven om het inkomensverlies van mensen te temperen, zoals de tussenkomst in de energiefactuur voor mensen in tijdelijke werkloosheid of ondersteuning voor zelfstandigen die hun zaak moesten sluiten. Toch zijn er belangrijke groepen in onze samenleving die niet beschikken over een sterke buffer om inkomensverlies op te vangen. Zij komen daardoor in financiële problemen.

De OCMW’s melden een belangrijke toename van het aantal leefloonaanvragers. Bovendien zijn een aantal prijzen voor onder meer consumentengoederen de voorbije weken substantieel gestegen of waren de goedkoopste opties niet meer beschikbaar. Dat betekent wel dat wie moet rondkomen van een vervangingsinkomen, zoals een leefloon of invaliditeitsuitkering, het nu vaak extra moeilijk heeft.

Lokale besturen

“Lokale besturen staan het dichtst bij de burger”, zegt Vlaams minister van Armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V). “Ook in deze coronacrisis is nogmaals gebleken welke cruciale rol de lokale besturen opnemen op tal van domeinen. Zij zijn dikwijls het beste op de hoogte van de maatschappelijke noden van de inwoners en kunnen via de OCMW’s (gerichte) ondersteuning en begeleiding bieden. Een algemene subsidie wordt toegekend aan de lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie om hen financieel te versterken om de uitdagingen ten gevolge van COVID-19 op het vlak van lokale armoedebestrijding aan te gaan. Het gaat over een totaalbudget van 15 miljoen euro voor Vlaanderen en Brussel. De verdeling gebeurt op basis van de inwonersaantallen en kwetsbaarheidsindicatoren. De Limburgse gemeenten krijgen samen 1.693.644,24 euro. Daarvan gaat 195.278,80 euro naar Genk, 168.524,09 euro naar Hasselt, 93.190,08 euro naar Sint-Truiden en 61.764,60 euro naar Houthalen Helchteren.

Kwetsbare doelgroepen

De Vlaamse regering trekt éénmalig 15 miljoen euro uit voor de ondersteuning van een lokaal bestaand of nieuw vouchersysteem waarbij kwetsbare huishoudens extra bereikt kunnen worden. “We zullen een tijdelijk consumptiebudget toekennen via de lokale besturen, om tijdelijke extra financiële ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. De Limburgse gemeenten krijgen samen 1.787.735,59 euro. Daarvan gaat 206.127,63 euro naar Genk, 177.886,54 euro naar Hasselt, 98.367,31 euro naar Sint-Truiden en 69.693 euro naar Heusden-Zolder. Zo versterken we de koopkracht van kwetsbare huishoudens. Daarnaast ondersteunen we de lokale economie die ook zeer sterk is getroffen via een krachtige impuls om zo ook voor de nodige zuurstof te zorgen”, besluit Beke.