Vlaamse Regering vergoedt Hasseltse stormschade van maart 2019 EWH

13 december 2019

16u17 0 Hasselt Tijdens de ministerraad op 13 december besliste de Vlaamse Regering om de storm die in maart 2019 over België trok, als algemene ramp te erkennen. De regering trekt 3,34 miljoen uit om de schade over het hele land te vergoeden. Ook Hasselt werd getroffen door de storm en krijgt bijgevolg een vergoeding.

De storm die tussen 9 en 15 maart 2019 over België trok, had rukwinden van maar liefst 100 km/u. De schade was dan ook aanzienlijk. Na de ramp hadden de getroffen gemeenten zestig dagen om een aanvraag tot erkenning van het natuurverschijnsel als ramp in te dienen. Verschillende gemeenten, waaronder Hasselt, hebben dit toen dan ook gedaan.

In totaal voldoen 85 gemeenten aan de erkenningscriteria waaraan voldaan moet worden om van een algemene ramp te kunnen spreken. Burgemeester Steven Vandeput (N-VA) roept inwoners die onder de schade geleden hebben op om melding te maken van de schade: “Inwoners die een dossier hebben opgesteld, hebben drie maanden de tijd om een dossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds. Op die manier kunnen kosten gecompenseerd worden die de verzekering niet dekt.”