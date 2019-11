Vlaamse regering maakt sporthallen van Rapertingen en Kiewit energiezuinig EWH

27 november 2019

15u44 0 Hasselt Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir trekt 143.863,46 euro uit om de gebouwen in zes Limburgse steden en gemeenten energiezuinig te maken. In Hasselt wordt geïnvesteerd in de sporthallen van Rapertingen en Kiewit.

De stad Hasselt krijgt 57.843,00 euro om LED-verlichting in de Sporthal van Rapertingen te installeren en om het administratief gebouw van het sportcentrum van Kiewit te isoleren. “Als we de energietransitie willen realiseren, moeten de bevolking, ondernemingen en de overheid de handen in elkaar slaan", zegt Demir. “Als Vlaamse regering geven we lokale projecten met draagvlak bij de bevolking een duwtje in de rug.”

Naast Hasselt ontvangen nog vijf andere Limburgse gemeenten steun van de Vlaamse regering. Zo krijgen Hechtel-Eksel en Maasmechelen een energetische renovatie van lokale gebouwen en wordt in Zonhoven de stookplaats van de gemeentelijke werkplaatsen gerenoveerd. In Pelt en Peer kan men binnenkort dan weer gebruikmaken van een elektrische deelauto.

Via de campagne ‘overal stroomversnellers’ konden steden en gemeenten lokale energie-investeringsprojecten indienen die konden worden uitgevoerd op hun grondgebied. Via een online platform werden burgers vervolgens opgeroepen om te stemmen op hun favoriete project. Zodra minstens één procent van de bevolking van de gemeente een stem had uitgebracht op een project, kon de gemeente aanspraak maken op subsidies.