Vlaamse regering keurt overheveling in overwegendossier goed Dirk Selis

13 december 2019

11u34 0 Hasselt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open Vld) ruimt een volgend obstakel op in het dossier Spartacus. Vandaag ging de Vlaamse regering akkoord om de resterende middelen, die voor het spoorproject Zwankedamme in Zeebrugge waren voorzien, beschikbaar te stellen in het kader van het Spartacus-dossier. Het geld zal dienen om spooroverwegen in Diepenbeek en Bilzen aan te passen zodat Spartacus Lijn 1 Maastricht-Hasselt hier kan passeren. De werken zouden aanvatten begin 2020.

Deze beslissing gebeurde in samenspraak met de federale minister Bellot (MR) die bevoegd is voor Infrabel en de werken zal uitvoeren. In 2006 ondertekende de Belgische staat, het Vlaamse Gewest, de NMBS-Holding en Infrabel het contract betreffende de prefinanciering van de te realiseren spoorweginfrastructuren in de haven van Zeebrugge. Na de realisatie van het project was er een overschot aan financiële middelen. Deze middelen gaan nu integraal naar Limburg om de overwegen in Bilzen en Diepenbeek aan te pakken in het kader van het Spartacus-dossier. “Door een verschuiving van middelen in het spoordossier Zwankendamme is er een aanzienlijk budget van 18,6 miljoen euro vrijgekomen die nu gebruikt kunnen worden om de overwegen in Diepenbeek en Bilzen aan te pakken. Dit is opnieuw een stap in de goede richting voor het Spartacus-dossier. Deze middelen zijn nodig om de sneltram van Maastricht naar Hasselt parallel met de bestaande spoorlijn 34 te laten rijden”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open Vld).

In Diepenbeek moeten vijf overwegen op het tramtracé worden afgeschaft en in Bilzen zijn dat er vier. Infrabel zal de werken snel starten omdat de bouwvergunning van een aantal overwegen vervalt op 26 januari 2020.