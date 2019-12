Vlaamse regering investeert 1.003.078,49 euro in twee Hasseltse scholen EWH

23 december 2019

17u54 0 Hasselt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 1.003.078,49 euro in de Gemeentelijke Basisschool van Kuringen en Katholiek Onderwijs Hast. “Vlak voor Kerst is dit heel goed nieuws voor alle leerlingen en leerkrachten van beide scholen”, aldus burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

Scholen uit het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal en vrij onderwijs kunnen financiële steun krijgen van de Vlaamse Overheid om schoolgebouwen te bouwen of te renoveren. Zo investeert Weyts via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 963 328,49 euro in Hast Katholiek Onderwijs voor de renovatie van blok F. In de Gemeentelijke Basisschool Kuringen wordt dan weer 39 750 euro vrijgemaakt voor de vervanging van verwarmingsketels. “Hier is echt nood aan”, zegt Vandeput. “De scholen doen fantastisch werk, maar kunnen deze stevige financiële impuls zeer goed gebruiken. Goed nieuws voor de hele gemeente, dus.”

In totaal trekt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt deze regeerperiode een half miljard euro uit voor schoolinfrastructuur. De focus ligt in de eerste plaats op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zullen zijn. In totaal voorziet minister Weyts deze regeerperiode maar liefst een half miljard euro voor schoolgebouwen. “N-VA Hasselt is heel blij dat de minister ook denkt aan onze Hasseltse scholen”, besluit Vandeput.