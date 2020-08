Vlaams minister Demir reageert op bocht in dossier Groene Delle: “We gaan het dossier niet op lange baan schuiven zoals in het verleden is gebeurd” Dirk Selis

22 augustus 2020

12u17 0 Hasselt Wilfried Croux van actiecomité ‘De Groene Delle’ gaat ervan uit dat de Wilfried Croux van actiecomité ‘De Groene Delle’ gaat ervan uit dat de houding van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) in het dossier van de Groene Delle veranderd is en dat ze snel een ‘milieubewuste’ beslissing zal nemen. Demir reageerde dit weekend kort: “De burger kijkt er nu anders naar. Daarom ga ik het huiswerk dat begon in 2001 opnieuw doen met inzichten en noden van vandaag.”

“Eigenlijk ben ik er vrij zeker van omdat ze het ook snel wil afhandelen”, zei Wilfried Croux over de recente ontwikkelingen in het dossier van de Groene Delle in onze krant. “Zuhal Demir houdt zich uiteraard nog op de vlakte, maar je merkt dat haar houding is veranderd. In het geval van een negatieve beslissing, een herwerkt RUP waar toch nog een deel van de Groene Delle moet sneuvelen, gaat ze dit dossier een volledige legislatuur meeslepen. En dat wil ze niet, daar ben ik zeker van. Zij is volgens mij volop bezig zichzelf een imago aan te meten van een milieubewuste minister, goed voor haar en voor de N-VA . Ik denk dat deze houding N-VA niet slecht zal uitkomen. Ik heb altijd gezegd dat voor dit dossier de sleutel bij N-VA ligt.”

Niet op lange baan

“Het dossier van de Groene Delle is een oud dossier dat teruggaat tot paars-Groen in 2001", reageert Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) dit weekend. “Enkele maanden geleden heeft Unizo Limburg het al gesteld: ‘Vandaag zou anders naar zo’n dossier gekeken worden. Zeker in het kader van de droogte is dit niet echt van deze tijd.’ Ook de burger kijkt er nu anders naar. 4500 bezwaren en 33.000 handtekeningen op petities later, kan je niet anders dan besluiten dat de Limburger een duidelijke boodschap heeft gestuurd naar de Vlaamse regering . En die boodschap luidt: ‘doe uw huiswerk opnieuw in dit dossier.’ Dat is wat ik zal doen. Het huiswerk dat begon in 2001 opnieuw doen met inzichten en noden van vandaag. We gaan het niet op de lange baan schuiven zoals in het verleden is gebeurd. Een afweging maken tussen ecologie, economie en mobiliteit. Daar moet u mij nu eventjes tijd voor geven.”

In beroep

“Of ik de bui al zie hangen? Ik ga er nog steeds vanuit dat de Vlaamse regering zich blijft houden aan zijn engagement en de Groene Delle zal ontwikkelen als industrieterrein”, zegt Kris Claes van Voka Limburg. “Zoniet zullen wij ons hierover beraden en dan sluit ik niet uit dat wij in beroep gaan tegen een eventuele afwijkende beslissing hierover. Maar daar gaan we nu niet op vooruit lopen.”