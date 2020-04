VKW Limburg wil ontslagkosten tot minimum beperken: “Degoutant in het kwadraat”, reageert ACV Limburg Dirk Selis

03 april 2020

19u44 0 Hasselt VKW Limburg wil een versoepeling van de ontslagregels, zodat het ontslag van medewerkers goedkoper wordt. Het voorstel is een van de tien prioriteiten van de werkgeversorganisatie om bedrijven de coronacrisis te laten overleven. “Degoutant in het kwadraat. Dit is een kaakslag in het gezicht van de mensen die het land momenteel rechthouden”, reageert Jean Vranken, provinciaal voorzitter van ACV.

Volgens VKW Limburg is het noodzakelijk om de ontslagkosten voor bedrijven te verlagen en minstens tijdelijk tot een minimum te beperken. “Om te overleven zullen sommige bedrijven, hoe erg tegen hun zin ook, niet anders kunnen dan afscheid nemen van medewerkers. Maar dit kost enorm veel geld waardoor zij er alsnog dreigen onderdoor te gaan”, zegt Ruben Lemmens van het Limburgse VKW. “We kunnen er echter voor zorgen dat veel meer bedrijven de coronacrisis kunnen overleven, en nadien weer groeien, welvaart creëren en straks weer volop mensen aanwerven.”

Goedkopere overuren

Daarnaast vraagt de werkgeversorganisatie dat het gewaarborgd loon bij ziekte (tijdelijk) door de overheid wordt overgenomen. “Wie ziek is, mag uiteraard niet gaan werken, maar de huidige hoge cijfers kunnen niet allemaal verklaard worden. Het is vandaag immers zeer eenvoudig om een ziektebriefje te verkrijgen”, zegt Lemmens nog. Verder wil VKW Limburg onder meer maatregelen rond vlottere en goedkopere overuren. Zo moet het mogelijk worden om verloren werkuren gespreid te laten overwerken en om langer per dag te werken zonder overuurtoeslag, terwijl de overuren minder moeten worden belast. De werkgeversorganisatie wil bedrijven ook toelaten de collectieve bedrijfsvakantie minstens gedeeltelijk te annuleren en die tijd te gebruiken om een deel van de verliezen te proberen recupereren. Voor de bouwsector is het een optie om (een deel van) het bouwverlof te kunnen verschuiven naar december.

Ook verzoekt Lemmens om winsten over 2019 die worden uitgekeerd aan de aandeelhouders vrij te stellen van belasting voor zover die als kapitaalverhoging worden ingebracht. “Minstens dient de winst over 2019 vrijgesteld te worden van belasting indien deze volledig wordt overgedragen als buffer om het coronajaar 2020 te overleven.”

Degoutant

“Dit is gewoon onvoorstelbaar”, zegt Jean Vranken van het ACV. “Ze vragen alleen maar om minder te moeten betalen, waardoor de vennootschapsbelasting en de werkgeversbijdrage in de RSZ is verlaagd. En nu moet er geld komen vanuit de pot waar ze steeds minder toe bijdragen. Dat is degoutant in het kwadraat”, zegt Vranken. “Als dat toch allemaal uit die pot betaald moet worden, wie gaat dat dan doen? Want zij vonden al dat ze te veel moesten betalen. Ze dragen minder bij tot het collectieve geheel, en dat collectieve geheel moet nu alles betalen.”

Volgens de vakbond zijn er al meer dan 1.170.000 aanvragen voor technische werkloosheid. “Werknemers moeten nu goedkoop ontslagen kunnen worden, terwijl er al een ongelofelijke technische werkloosheid is. Er wordt ook geïnsinueerd dat mensen zomaar een ziektebriefje krijgen. Ik vraag mij soms af of ze bij VKW nog met de voeten in de werkelijkheid staan”, stelt Vranken. “Daarnaast wordt de vakantie geregeld in overleg tussen werkgever en werknemer, dus dan moet men in overleg met de mensen gaan.”