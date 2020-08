Virga Jessecollege voorziet verschillende ingangen “om leerlingenstromen te kanaliseren” Emily Nees

17u22 0 Hasselt De start van het schooljaar dreigt een heleboel mensen op hetzelfde moment bij elkaar te brengen. “Misschien bestaat er de mogelijkheid dat scholen met variabele uren werken. Op die manier creëer je minder drukte aan de schoolpoort”, oppert viroloog Marc Van Ranst vandaag in Het Laatste Nieuws. Het Virga Jessecollege speelt hier naar jaarlijkse gewoonte op in én gaat nog een stapje verder. “We voorzien aparte ingangen, om de leerlingenstromen te kanaliseren”, klinkt het.

In tijden van corona worden samenscholingen vermeden. Maar wat dan met de drukte aan de schoolpoort en op de bussen? “Jarenlang is ervoor geijverd om kinderen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar school te laten gaan en nu wordt de auto als oplossing naar voren geschoven. Minister Ben Weyts moet dat bekijken, maar misschien bestaat de mogelijkheid dat scholen met variabele uren werken”, stelt viroloog Marc Van Ranst voor in Het Laatste Nieuws. “Zo starten sommige klassen vroeger dan anderen. Op die manier creëer je minder drukte aan de schoolpoort en zitten de kinderen wat gespreider op de bussen.”

Verdeeld over verschillende vleugels

In viio Tongeren is dat een jaarlijkse gewoonte op 1 september. De school heeft voorlopig nog niet beslist om het ook op andere dagen zo aan te pakken. Bij het Virga Jessecollege klinkt hetzelfde geluid. Wel zet de middelbare school in op meerdere ingangen. “Normaal gezien komen de leerlingen en leerkrachten door één en dezelfde ingang binnen”, vertelt pedagogisch directeur Guido Voets. “Omwille van de coronacrisis pakken we het deze keer anders aan. We voorzien aparte ingangen, om de leerlingenstromen te kanaliseren. Dat lukt, aangezien de leerjaren sowieso verdeeld zijn over verschillende vleugels en twee gebouwen. Op de eerste schooldag brengen we ze hiervan op de hoogte en delen we de nodige instructies mee.”