Vintage in het Limburgse straatbeeld. “Er is een verschil tussen vintage en vintage als modefenomeen." Lien Vande Kerkhof

16 augustus 2019

16u12 0 Hasselt Jurken van silk, flare jeans, t-shirts met tie-dye-patronen,... ook in het Limburgse straatbeeld spot je steeds meer jeugd die creatief omspringt met vintage. “Maar schijn bedriegt.” Julie de Werdt, die samen met haar vriend Mattia Tedeschi Twenty Second Vintage uitbaat in Hasselt, wilt voor eens en voor altijd een misverstand uit de wereld helpen: het verschil tussen échte vintage en vintage als modefenomeen. “De Zarah kan perfect een collectie ontwerpen met materialen en stofjes die rechtstreeks uit jaren negentig lijken te komen, en hoewel dat ongetwijfeld gelijkaardig oogt, heeft dat niks te maken met vintage.”

Na twee pop-up stores met vintagekleding in Genk trokken Julie en haar vriend hun stoute schoenen aan en openden een permanente vestiging in Hasselt. “Er wordt wel eens geopperd dat ‘vintage’, naast gewoon cool en hip, een levensstijl is die Millennials zich aanmeten. Maar ik ben daar nog niet zo zeker van. Natuurlijk heb je jonge mensen die voor vintage kiezen in het kader duurzaamheid. Maar kiezen voor fast fashion is nu eenmaal gemakkelijker: het is budgetvriendelijk en je hebt keuze te over. Wanneer je bepaalde rekken in de Zarah afstruint waan je je haast in de jaren 80 of 90. Het verschil met de stukken in onze winkel is met het blote oog nauwelijks zichtbaar.”

Vintage of tweedehands?

Waarom je dan een tweedehandsstuk zou dragen wanneer er een ‘als twee druppels water’ gloednieuwe versie te verkrijgen is? “Het gaat om de gedachte dat je rondloopt met een origineel en authentiek item: de kans dat er iemand anders dezelfde outfit draagt is vrijwel nihil. Wij selecteren de items die in onze winkels hangen op vintagebeurzen in Parijs en in andere Europese steden. Meestal gaan we op ons gevoel af, maar we spelen natuurlijk ook in op de huidige trends. Zo doen jurken met ouderwetse bloemenmotiefjes het deze zomer bijvoorbeeld erg goed. En sta me even toe nóg een belangrijk onderscheid mag maken: er is natuurlijk een niet mis te verstaan verschil tussen ‘vintage’ en ’tweedehands’. Een vintagestuk moet een bepaalde ‘leeftijd hebben, tegenwoordig ligt die productiedatum dus in de vroege jaren 2000. Én een bepaalde waarde. Een duur merk is zeker geen must, een stuk kan ook handgemaakt zijn of van een kleine ontwerper komen. Maar een 25-jaar oude rok uit de h&m kan voor alle duidelijk nooit of de nimmer gelabeld worden als vintage.”

Hunters

In Hasselt en omstreken heb je ook een aantal tweedehands- en kringwinkels. Kan je daar dan geen vintage scoren? “Toch wel,” beweert Julie. “Maar je zal erg goed moeten zoeken. Voor elke honderd stuks die door je vingers glijden ontdek je misschien één waardevol item. Maar er zijn mensen, échte hunters, die van kringwinkel naar rommelmarkt trekken om op eigen houtje dat éne droomkledingstuk op de kop te tikken. In onze winkel valt dat ‘jacht’-gedeelte in feite weg. Wij hebben die klus al voor onze klanten al geklaard. Ieder heeft daarin zijn eigen voorkeur.”

Riot en Think Twice

Nog een ander concept: vintageketens zoals Riot en Think Twice. “Een beetje de Zara’s van de vintagekleding,” lacht Julie. “In principe koop je daar natuurlijk ook unieke stukken. Maar die winkels beschikken over veel grotere budgetten en kopen vintage voordelig aan per tientallen kilo’s die ze dan op hun beurt aan aantrekkelijke prijzen kunnen verkopen. Daar kunnen wij natuurlijk niet tegen concurreren. Wij besteden heel veel tijd aan het samenstellen van het aanbod van onze winkel, en dat moeten we dan ook doorrekenen. Onze winkel Twenthy Second Vintage is niet enkel een soort unicum in Hasselt en Limburg maar ook in de rest van Vlaanderen. In Nederland heb je veel meer gelijkaardige winkeltjes: allemaal kleine handelaars die hun hart en ziel steken in hun vintagezaak. Samen waken ze over een correcte vraagprijs: iedereen weet daar hoeveel werk erbij komt kijken en niemand waagt zich aan stuntprijzen om de ander zo de das om te doen.”

Modeshow

Voor predikers die verkondigen dat vintage niet langer een trend maar een levensstijl is die steeds meer jongeren zich aanmeten is Julie dus best kritisch. “Hoewel ik heel veel respect heb voor het geringe aantal klanten dat bewust kiest voor duurzaamheid, weegt het prijskaatje veelal zwaarder door. Ik hoor mensen in de winkel wel eens fluisteren: ‘in de Zara vind je dat goedkoper.’ Maar nogmaals: dat is dus niét hetzelfde. Gelukkig heb je steeds meer Limburgers die wél voor open staan voor vintage. Wat dat betreft is Hasselt de idéale plek om te experimenteren. Hoewel we de macht van grote fastfashionketens nooit zullen overstijgen, moet het alternatief er op zijn minst zijn. We hebben hoe dan ook grote plannen: zo organiseren we in december weer een eigen modeshow in de Serre samen met de Genkse styliste Marie Van Puyenbroeck. We willen laten zien dat vintage ook thuishoort op de catwalk."