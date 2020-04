Vince de Kebabprins reageert op afgelasting Pukkelpop: “Ja, ik verlies geld, maar vooral plezier!” Emelie Wojcik

15 april 2020

19u17 1 Hasselt Fervente Pukkelpopgangers kennen hem zeker: Vince de Kebabprins, de man die het internationale publiek van Pukkelpop kebab leerde eten. Ook hij wachtte vol spanning het oordeel van de Nationale Veiligheidsraad af. “Nu Pukkelpop niet doorgaat, verlies ik op financieel vlak weinig, maar mis ik wel een hele hoop plezier”, klinkt het bij de man.

Vincent Beckers, ook wel bekend als Vince de Kebabprins, kocht in 2017 nog een villa tegenover de weide van Pukkelpop om er tijdens de festivalperiode een standje uit te baten. “Zaakvoerders die directe buren van Pukkelpop zijn, mogen tijdens het festivalweekend immers steeds een standje met hun koopwaar uitbaten”, legt Beckers uit. “Dat dient als compensatie omdat hun zaken tijdens de festivalperiode vaak onbereikbaar zijn. Door directe buur te worden, konden we in de zomermaanden meegenieten van de festivalsfeer. Maar het is niet zo dat mijn zaak draait rond Pukkelpop, hé”, lacht de Kebabprins.

De afgelasting van Pukkelpop raakt Beckers vooral persoonlijk. “Ik had zo graag de festivalgangers blij gemaakt met een lekkere kebab, een frisse pint en een leuke babbel, maar dat zit er helaas niet in. Ik verlies dus mijn plezier”, zegt Beckers. “Ook op vlak van omzet is er sprake van verlies, maar op zich kan de zaak zonder Pukkelpop ook wel gewoon blijven draaien. Andere omliggende handels- en horecazaken zijn ook niet van Pukkelpop afhankelijk. Ik denk dat vooral de sport- en jeugdverenigingen die jaarlijks via hun vrijwilligers op Pukkelpop een groot deel van hun omzet binnenhaalden, de grootste klappen krijgen.”