Vijftiende computerfestival in centrum Hasselt MMM

28 augustus 2019

19u32 0 Hasselt Dit weekend vindt er in Hasselt het Computerfestival plaats. AUVA organiseert het gebeuren al vijftien jaar en pakt dit jaar uit met extra veel animatie.

“Het is de perfecte gelegenheid om een extra geste te doen voor onze klanten”, zegt CEO Raf Coomans. “Er komen Pro Gamers zoals Achterklap en vlogger Kastiop. Ook artiest Joe Hardy zal er zijn.”

Op vrijdag 30 augustus kruipt mentalist Stefan Paridaen in je hoofd, hij is bekend van Belgium’s Got Talent. “Zaterdag kan je gamen tegen Kastiop, Achterklap en Team Echo Zulu in een rondje Fortnite, Fifa, Rockt League en League Of Legends. Zondag zingen we mee met niemand minder dan Joe Hardy en gaan we op de foto met Stien Edlund.”