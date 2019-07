Vijftien maanden cel voor fietsendief uit Hasselt (41) BVDH

17 juli 2019

De rechtbank van Hasselt heeft een 41-jarige man uit Hasselt veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden voor de diefstal van verschillende fietsen in het Hasseltse. Hij sloeg toe van mei tot augustus 2018 en maakte minstens zes slachtoffers. Tussen 1 mei en 18 juni dit jaar was hij bovendien ook in het bezit van heroïne, die hij verkocht. Beklaagde heeft een strafblad en gaf daarenboven verstek voor de behandeling van de zaak. Hij krijgt ook een boete van 8.000 euro en moet aan twee slachtoffers respectievelijk 2.509,05 euro en 374,60 euro betalen.