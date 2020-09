Vijf verzoekschriften ingediend in de zaak Reuzegom: “Geen duidelijkheid over nieuwe timing” Birger Vandael

04 september 2020

10u48 8 Hasselt Vandaag zou de raadkamer van Hasselt zich normaal gezien gebogen hebben over de mogelijke doorverwijzing van achttien ex-leden van studentenclub Reuzegom. Tijdens de voorbije dagen werden echter vijf verzoekschriften neergelegd waarin gevraagd wordt bijkomend onderzoek te voeren. “Het is onmogelijk om uitspraken te doen over de nieuwe timing", vertelt advocaat Pieter Helsen, die één van de clubleden verdedigt.

Heel wat advocaten kwamen vandaag niet naar de Limburgse provinciehoofdstad. Onder de medewerkers die wel ter plaatse kwamen, was er maar weinig bereidheid om over de zaak te praten. Helsen sprak de massaal opgekomen media wel toe en bevestigde dat de raadkamer inderdaad moest vaststellen dat er bijkomend onderzoek werd gevraagd. “De wet voorziet dan dat daarover eerst uitspraak moet worden gedaan, alvorens de zaak behandeld kan worden.”

Het bijkomend onderzoek is aangevraagd door een aantal verdachten en burgerlijke partijen. “Enkel zij weten wat er precies onderzocht zou moeten worden”, stelt Helsen. “Het is nu aan de onderzoeksrechter om, binnen de maand, een beslissing te nemen over deze verzoeken”, klinkt het bij het parket van Limburg, dat zelf ook een standpunt zal innemen. “Indien de verzoeken worden afgewezen, dan kunnen de verzoekende partijen tegen deze weigering beroep aantekenen bij de Kamer van inbeschuldigingstelling (Hof van beroep). Gedeeltelijke inwilliging/afwijzing is ook mogelijk.”

In de zaak bestaat de bezorgdheid dat het hele dossier op de lange baan wordt geschoven. Over de nieuwe timing kan niemand nu al uitspraak doen.