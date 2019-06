Vijf tips voor het weekend: van knuffels en bommenwerpers in het luchtruim tot een vleugje Aladdin Birger Vandael

20 juni 2019

13u31 6

Herdenking crash Penry Guy

In de nacht van 21 op 22 juni 1944 crashte een bommenwerper Lancaster Avro van de RAF aan het station te “Asch”. Deze gebeurtenis, 75 jaar geleden, herdenken ze vrijdag in het gemeenschapscentrum De Drieschaar van As met een boeiende documentaire. De documentaire vertelt het verhaal achter de crash en het verhaal van piloot Penry Guy die in As begraven werd. Ook wordt zaterdag op gepaste wijze hulde gebracht aan Penry Guy en zal er een ‘VE-Day Party’ plaatsvinden geheel in de stijl van de jaren 40 en 50.

Buikdansen in Opoeteren

De sensuele Arabische (buik)dansen uit verhalen zoals Duizend-en-een-nacht en Aladdin spreken nog steeds tot de verbeelding. Deze oosterse dansen staan dit weekend centraal in Danshuis Volmolen in Opoeteren. Letara (pseudoniem van Ietje Selder) geeft er zaterdag- en zondagnamiddag les en treedt zaterdagavond ook op met haar showteam The Dancing Flames. De danseres begon haar carrière in de disco en belandde uiteindelijk in tal van tv-programma’s. Ze stond ook zestien jaar lang met haar tijgerpythons in de Efteling, waar ze een hoofdact in de attractie Fata Morgana was.

Kleuters geven knuffel luchtdoop

Voor de derde keer organiseren de Tongerse Modelvleugels zondag het ‘knuffelvliegen’ op het terrein van Boeberg. Vanaf 10 uur worden alle kleuters uitgenodigd om met hun liefste knuffel naar het vliegplein te komen. Als ze durven, mogen ze hun knuffel dan een echte luchtdoop geven. De piloten van TMV brengen hun grootste en sterkste vliegtuigen mee en nemen de knuffel in hun toestel mee de lucht in. Er wordt ook een foto genomen van het stel en na de vlucht wordt een oorkonde overhandigd.

Seafoodfestival aan Kanaalkom

Op zaterdag en zondag geniet je aan de Kanaalkom in Hasselt van het beste wat de zee te bieden heeft. In een sfeervolle setting met zicht op het water kan je gedurende twee dagen volop genieten van seafood, uiteraard met een lekker glas erbij. De toegang is bovendien gratis. Wie maar niet genoeg krijgt van vis, kan verderop in de Japanse Tuin overigens ook meteen de jaarlijkse koi-show bezoeken. Zowel op zaterdag als op zondag kan je tussen 10 en 18 uur de koikarpers in de verschillende vijvers aanschouwen. Na een donatie vorige week is het aantal van ruim 100 naar bijna 200 gegaan.

Meer info www.seafoodfestival.be en www.belgiankoishow.be/

Smullen voor het goede doel tijdens parkfeest Amuse

In het prachtige decor van Domein Kiewit stellen de Hasseltse goede doelen zondag hun werking voor aan het publiek tijdens parkfeest Amuse. Voor 2 euro per gerechtje steun je hun werking, die verschillende continenten beslaat en zich uitstrekt over tal van initiatieven in de strijd tegen honger, ongelijkheid of de klimaatopwarming. Samen bevatten ze zowat alle duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, een mondiale to-dolijst voor een betere en meer duurzame wereld. Nieuw dit jaar is ‘Boutique Ethnique’, waar bezoekers allerlei producten van de lokale partners van de standhouders kunnen kopen.

Info via www.hasselt.be/nl/Amuse