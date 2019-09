Vijf tips voor het weekend in Limburg Birger Vandael

26 september 2019

12u53 0

Hechtel-Eksel / Lommel / Pelt / Peer - Bosland Trail

De tweede editie van de BoslandTrail is volledig uitverkocht. Dat maakt dat 3.000 wandelaars uit 11 verschillende landen dit weekend afzakken naar de Winnerstraat in Hechtel-Eksel, start- en aankomstplaats van het wandelspektakel. Vanaf vrijdagavond, wanneer de eerste wandelaars van de 100 km vertrekken, zal Bosland in de ban zijn van de Trail. De eerste trailrunners worden zaterdagochtend verwacht aan de aankomst, het merendeel zal na de middag binnen sijpelen. “Alleen al om hen aan te moedigen, moeten Boslanders naar de WinnerWei afzakken”, zeggen Ronny Wasiak en Roeland Driessen van het organisatorisch team. “Er zijn ook circusartiesten, een vuurspektakel, live-muzikanten en een hele foodtruckzone.” Op zondag zijn er de kortere trails van 3, 12 en 25 kilometer en staat de dag in het teken van families.

Sint-Truiden - Limburgse voetbalderby

Je zal er dit weekend in Limburg niet kunnen naast kijken: STVV en Genk betwisten zaterdagavond om 20.30 uur de voetbalderby op Stayen. De voorbije jaren laaiden de gemoederen steevast hoog op. Vorig jaar had het bengaals vuurwerk van de Genk-aanhang negatieve gevolgen voor het kunstgrasveld. Enkele bommetjes belandden in de hoofdtribune en achteraf waren er rellen met Nederlandse hooligans. Er worden bijgevolg extra agenten ingezet en de bezoekers worden opgesloten in een glazen kot met een net, zodat ze niets meer kunnen gooien. Ook sportief staat er heel wat op het spel. Genk is na de afranseling in Oostenrijk een gewond dier en bij een overwinning springen De Kanaries zelfs over de landskampioen in het klassement.

Beringen - Whiskyfestival Spirits Inn

Zondag vindt aan het theatercafé Whatz Hap bij het Casino van Beringen de derde editie van whiskyfestival Spirits Inn plaats. “De nadruk ligt niet zozeer op het drinken maar op het ontdekken, proeven en genieten van gedistilleerde dranken. Laat je onderdompelen in de wereld van whisky maar ook cognac, armagnac, calvados, rum, chachacha en mescal vind je op ons festival”, aldus organisator Patrick Cosemans. Er zijn een 20-tal standhouders die met passie en veel geduld al de geheimen vertellen van hun heerlijke producten. Het festival vindt plaats van 13 tot 19 uur, de inkom bedraagt tien euro en je betaalt vijf euro voor een proefglas.

Bilzen - Het bloemenmekka van de wereld

Vier dagen lang is België het bloemenmekka van de wereld dankzij bloemenfestival Fleuramour in Alden Biesen. Ruim 200 gespecialiseerde artiesten uit 20 landen nemen je van vrijdag tot en met maandag mee op een wonderlijke reis tussen 140.000 bloemen in meer dan 100 florale attracties. Een uitgelezen kans voor het Belgische publiek om kennis te maken met deze bijzondere kunstvorm waarin ons land al jaren tot de wereldtop behoort. Blikvanger dit jaar is een reusachtige bloemenplaneet met 15.000 bloemen van een team uit Italië. Een verwijzing naar het jaarthema ‘Back to the Future’ waardoor behalve planeten ook zwarte gaten, ruimtetuigen en toekomstdromen te zien zullen zijn.

Kanne- Herdenking van bevrijding

Dit weekend wordt de bevrijding van de vallei van de Jeker en het fort van Eben-Emael herdacht. Maar liefst 11 Re-enactor verenigingen en meer dan 150 figuranten nemen je mee terug naar september 1944. Tijdens de twee dagen kan je van 10 uur tot 16 uur een tentenkamp van het US Army, van Duitse soldaten, en een burgerhospitaal bezichtigen. Figuranten in kledij en uitrusting van Belgische gendarmes van de oorlogsjaren zorgen voor een vlot verloop van de tweedaagse.De muzikale noot wordt verzorgd door onder meer big band The Jazzoline Orchestra & les Suzettes.