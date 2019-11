Vijf tips voor dit weekend: van Winterland over een wijndegustatie tot het Veganfestival Birger Vandael

21 november 2019

12u21 0 Hasselt Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

HASSELT - Opening Winterland

Kan je niet wachten om de kerstsfeer al op te snuiven en rond te lopen in een wereld vol glühwein, sfeerverlichting en schaatsen? Dan kan je vanaf zaterdag terecht op de twaalfde editie van Winterland. Vrijdagavond is er al een Preview Night waarop de vele attracties en kraampjes al een inkijk geven in hun standje. DJ Rikky knalt het feestje op gang vanaf 22 uur. Zaterdag kan de winterpret dan echt beginnen. Vorig jaar kwamen er 650.000 mensen naar de Limburgse hoofdstad. Alle info via www.winterland.be.

PEER - BK Veldrijden voor de sterren van morgen

Aan de Breugelhoeve in Peer vindt zondag het Belgisch Kampioenschap veldrijden voor aspiranten (12-14 jaar), amateurs en masters plaats. Op een omloop van 2,2 kilometer kunnen de toptalenten van morgen en de oudere sterren hun kunstjes tonen. De eerste wedstrijd gaat van start om 10.30 uur en vervolgens zijn er wedstrijden tot 16 uur. Met de veertienjarige jongens start om 15.30 uur de laatste categorie. Toeschouwers betalen 5 euro voor een toegangsticket. Met behulp van signalisatie zal je weten hoe je ter plaatse moet rijden om de parking en het parcours te bereiken.

GENK - Toni Etneo presenteert 144 wijnsoorten

Wijnhandelaar Toni Etneo organiseert zondag samen met de mensen achter het project ‘Grapes House of Wines’ een unieke wijndegustatie. In het Carbon Hotel aan de Europalaan in Genk zullen 144 wijnsoorten uit 30 wijndomeinen worden voorgesteld. Etneo vond enkele ambitieuze Limburgse wijnhandelaars waarmee hij de lokale wijnen terug op de kaart hoopt te zetten. Een toegangsticket kost 15 euro, voor 50 euro kan je meedoen aan de ‘Super Tasting Experience’. Alle info via www.grapeshouseofwines.com.

HASSELT - Tweede editie van Veganfestival

Zaterdagnamiddag van 12 tot 19 uur vindt aan Hogeschool PXL de gratis tweede editie van het Veganfestival plaats. Die is twee keer groter dan vorig jaar. Nieuw is dat er ook aandacht gegeven wordt aan kledij en andere duurzame producten. Uiteraard zijn ook de verschillende restaurants en foodtrucks aanwezig. “Doorheen heel het festival wordt er ook winterse kost geserveerd. En om de kerstsfeer helemaal door te trekken geven we goodybags mee als kerstcadeautje”, aldus organisator Kenny Surinx.

GENK - Dag van de Wetenschap

Tijdens de Dag van de Wetenschap in het Thor Park op zondag ontdek je wat er in Genk allemaal gebeurt rond wetenschap, technologie en innovatie. Knappe koppen delen graag hun kennis tijdens demonstraties, expo’s en lezingen. In de workshops kan je zelf aan de slag gaan. Thor Park, Kattevennen Cosmodrome en LABIOMISTA verwelkomen je met een spectaculair programma. Kunstenaar Koen Vanmechelen zal aanwezig zijn om duiding te geven bij zijn werken, terwijl je bij Kattevennen Cosmodrome leert over de ruimtevaart en het heelal. Bij het Thor Park staat men stil bij de wondere wereld van energie en technologie. Meer weten? Surf naar www.genk.be/dagvandewetenschap.