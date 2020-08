Vijf pv’s in Hasselt voor niet-dragen van mondmasker Birger Vandael

De politie Limburg Regio Hoofdstad controleerde donderdag in het centrum van Hasselt op het dragen van het mondmasker. Vijf personen die in overtreding waren met het reglement, kregen een proces verbaal. Deze boetes kunnen oplopen tot 250 euro. Vanaf 25 juli gelden er nieuwe maatregelen in Hasselt. Ben je ouder dan 12 jaar, dan is het verplicht om je mond en neus te bedekken met een maskers of een alternatief in stof wanneer je je bevindt in het volledig gebied op én binnen de kleine ring (binnenstad), zone Blauwe Boulevard (langs beide kanten van het kanaal) én stationsomgeving (Bampslaan).