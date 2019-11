Vijf kaarsjes én een ster: restaurant Ogst krijgt verjaardagscadeau van formaat Philippe Ghysens & Emelie Wojcik

18 november 2019

17u24 0 Hasselt Net op de dag dat hij de vijfde verjaardag viert van Ogst, krijgt Sébastien Wygaerts zijn eerste Michelinster. “Wat een mooi cadeau”, straalt de chef. “Ik ga daar niet onnozel over doen: als uw baby bekroond wordt, is dat toch ongelooflijk.”

“Ogst, dat is charme in zijn puurste vorm. U voelt dat men er plezier in heeft gasten te verwennen. Sébastien Wygaerts doet dat met verse oogst en oog voor detail. Hij is een moderne chef. Dat merkt u aan de mooie borden en de smaken”. Tot zover de lof van Michelin voor de chef uit Hasselt, die maandag zijn eerste ster in de wacht sleepte.

Op 18 november 2014 opende Sébastien zijn zaak in de Ridder Portmansstraat. Bij Gault&Millau prijkt Ogst al met een ferme 15 op 20. Nu staat hij ook prominent in de gids der gidsen. “Gault&Millau is ook een mooie erkenning, maar dit is toch iets anders”, reageert Wygaerts, die de voorbije dagen – zoals vele andere chefs - op hete kolen zat. “Ik kan wel zeggen dat ik deze week heel onrustig was. En dat ben ik normaal niet. Je merkt dat ook wel in de zaak. Er wordt over die Michelinsterren gepraat. De mensen maken je een beetje zot. Dan ga je ook mee in dat verhaal. Maar de ontlading is dan groot als het zover is.”

Eigenzinnige tandem

Modern Frans en minimalistisch, zo omschrijft Michelin de keuken van Ogst. “We hebben een moderne keuken, dat klopt. Diederik (Herbots, de zakenpartner, red.) en ik zijn alle twee heel eigenzinnig. Wij vormen een tandem. We hebben een echte productkeuken. Heel puur, heel op smaak. Onze stijl is modern gastronomisch. Dat wil zeggen dat we op alle vlakken erg veeleisend zijn voor onszelf, maar dat we onze gasten wel ontvangen in een ongedwongen sfeer. Bij ons zijn geen drempels en zelfs geen tafellakens. Iedereen is welkom om op sterrenniveau te komen genieten. Dat is ons succes wel geweest de voorbije jaren.” Over Diederik schrijft de gids: “De kers op de taart komt van Diederik Herbots. Hij is een fan van natuurwijnen en zorgt ervoor dat de lekkernijen van chef Wygaerts nog beter in de verf worden gezet.”

“Dit is ons leven, dit is onze passie”, zegt de chef tevreden. “Of deze bekroning ons nu een boost gaat geven? Op zich draait onze zaak heel goed. Ik weet niet wat we moeten verwachten. We zullen dat wel op ons laten afkomen. We zijn daar wel nuchter in want we hebben al zoveel jaar ervaring. Maar het blijft toch iets unieks en iets speciaals om een ster te krijgen. Je bent zeker verrast. Je hoopt altijd, omdat je met zoveel overgave en passie aan een verhaal begint, en als het dan lukt, is dat ongelooflijk.”

Hij gaat het de komende tijd nog vaak horen: en nu op naar de twee sterren. Is dat nu het doel? De chef lacht: “Twee sterren? Laten we eerst genieten van deze bekroning. En het iedere dag goed blijven doen met dezelfde goesting en passie.”