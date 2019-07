Vijf jongeren maken 3D-muurschildering aan oud gerechtshof in Hasselt Plannen voor herbestemming bijna definitief Dirk Selis

15 juli 2019

18u10 0 Hasselt Vijf jongeren schilderen vanaf vandaag samen met de professionele kunstenaar Larsen Bervoet een groot, abstract kunstwerk op een zijmuur van 90 vierkante meter aan het oud gerechtshof op de Havermarkt in Hasselt. Ontwikkelaar Kolmont stelt de muur ter beschikking vooraleer de site wordt omgetoverd tot een woonproject met winkels en kantoren.

Wie vandaag langs de Havermarkt in centrum Hasselt wandelt, schrikt zich een hoedje. Daar zijn vijf jonge creatievelingen gestart met het beschilderen van één van de zijmuren van het oude gerechtshof. Samen met de Antwerpse kunsteducatieve organisatie Piazza maken de jongeren een grote, abstracte muurschildering met optische effecten op een muur van ongeveer 90 vierkante meter. Om het project in goede banen te leiden, werken de jonge schilders samen met de professionele Antwerpse kunstenaar Larsen Bervoets, bekend van zijn driedimensionale muurschilderingen zoals in de Antwerpse Droogdokken.

“De muur naast het voormalige gerechtshof leent zich hier perfect voor. We willen toevallige passanten en dagjestoeristen nieuwsgierig maken om het vervolg van het kunstwerk verder te ontdekken in de steeg. Deze opvallende blikvanger geeft de Havermarkt extra leven”, zegt Kaat Haest, communicatieverantwoordelijke van Piazza. De jongeren zijn nog tot vrijdag 19 juli aan het werk aan hun street art-project. Het kunstwerk zelf zal minstens heel de zomer te zien zijn.

Animatievideo via QR-code

Nog straffer: nadat de muurschildering is afgewerkt, nemen grafisch kunstenaar Eveline Kurylak en videomaker Sven Van Looy nog eens vijf andere creatieve jongeren onder de arm om bewegende animaties te maken van de muurschildering. Leuk detail: de muurschildering zal zelfs helemaal digitaal gaan leven. Via een QR-code kunnen voorbijgangers via hun smartphone de animatievideo bekijken die de Hasseltse jongeren gemaakt hebben.

Herbestemming

Dat de jongeren hun artistieke kunsten zomaar kunnen botvieren op de muur langs het oud gerechtshof, heeft het te danken aan ontwikkelaar Kolmont, die toestemming gaf om de muur creatief aan te pakken. Binnenkort tovert ontwikkelaar Kolmont het oud gerechtshof om tot een woonproject met appartementen, winkelpanden en de nieuwe kantoren van Kolmont.

De specifieke plannen voor de nieuwe site worden later nog bekend gemaakt. “Het gloednieuwe project Oud Gerechtshof wordt een combinatie van wonen, winkelen en werken, een echt voorbeeld van een woonproject in ‘de stad van de toekomst’. Tijdens het maken van de bouwplannen stond altijd één zaak centraal: respect voor de historische context van het oude Hasseltse patrimonium. De alom bekende geelbruine gevel van het gerechtshof blijft daarom behouden. Ook aan de binnenzijde integreren we elementen die verwijzen naar het historische verleden van het gerechtshof”, zegt Michel Verhoeven van Kolmont.

Creatieve jongeren die nog willen meewerken aan de digitale masterclass aan het oude gerechtshof, kunnen zich nog tot en met 19 juli inschrijven via www.piazza.be/zomer.