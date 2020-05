Vijf jaar cel voor Hasseltse moeder (35) van vier die 8-jarig zoontje inschakelt bij diefstallen Birger Vandael

25 mei 2020

13u55 0 Hasselt Een 35-jarige Hasseltse is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar nadat ze een reeks diefstallen pleegde bij verschillende zaken in de provinciehoofdstad. Ze schakelde daarbij minstens twee keer haar achtjarig zoontje in.

De eerste diefstal waaraan de vrouw wordt gelinkt, vond plaats op 26 juli 2019 in de Colruyt van Hasselt. Daarbij werden bluetooth oortjes en een ‘smart bracelet’ ter waarde van 139,94 euro gestolen. Daarna sloeg de dertiger aan de lopende band toe. Ze ging eind augustus opnieuw lopen met oortjes in de Hasseltse Colruyt en keerde op 23 september nog eens terug voor allerhande multimedia, een kniebandage en ook glijmiddel van Durex. Op 4 oktober 2019 ging de vrouw aan de haal met een speelgoedwagen bij de Maxi Toys in Hasselt en op 1 april 2020 nam ze ten slotte een Xbox-spelletje mee naar huis.

Schroevendraaier

Minstens twee keer werkte het zoontje van de vrouw mee met zijn mama. Zo schermde hij één keer de handelingen van haar lichaam af van de bewakingscamera’s. Een andere keer liet ze hem een videospel uit de verpakking halen met een schroevendraaier en voorbij de kassa lopen. Daar wachtte hij geduldig op zijn mama, die de verpakking van het spelletje aan het verstoppen was. Ook het zesjarig dochtertje was er toen bij. Een bediende zag het tafereel en sloeg alarm. De vrouw verklaarde achteraf dat ze haar kinderen alles wil geven, maar dat dat niet lukt omdat ze van een leefloon moet leven.

Slaapkamer

De vrouw maakte zich ook schuldig aan het verkopen van een jas via het internet, zonder die daadwerkelijk op te sturen. Uiteindelijk werd een huiszoeking bij haar uitgevoerd, waarbij onder meer de doos van één van de gestolen producten werd aangetroffen in de slaapkamer van één van de vier kinderen.

De rechtbank verwijst naar het verleden van de vrouw, die al eens een werkstraf kreeg maar die niet uitvoerde. “Ze trekt geen lessen uit eerdere veroordelingen”, oordeelt men in het vonnis. “Ze schakelt kinderen in en laat zich gewetenloos leiden door een drang naar onwettig geldgewin.”

Naast de celstraf krijgt de jonge moeder ook een geldboete van 1.600 euro.