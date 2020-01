Vijf bestuurders op nieuwjaarsdag met drugs in het verkeer MMM

02 januari 2020

16u12 0 Hasselt De politie in Hasselt heeft vijf bestuurders onder invloed van alcohol en drugs betrapt tijdens een controle op 1 januari in de voormiddag.

Eén bestuurder bleek onder invloed van zowel alcohol als drugs. Daarnaast was hij in het bezit van verdovende middelen en kon hij geen rijbewijs voorleggen. Zijn voertuig werd getakeld.

Een bestuurder onder invloed van verdovende middelen en alcohol liet zich opmerken doordat hij zijn voertuig niet recht op de baan kon houden. De Nederlander kon de boete niet meteen betalen, dus de wagen werd getakeld.

Even later trok een bestuurder de aandacht terwijl hij zich zwalpend verplaatste. Hij werd uit het verkeer gehaald en testte positief op alcohol en drugs. Zijn rijbewijs werd tijdelijk ingetrokken. Een korte tijd later werd die bestuurder opnieuw onderschept en was hij nog steeds onder invloed van alcohol. Hij stelde zich weerspannig op en werd naar het politiekantoor overgebracht.

Nog een andere bestuurder zat ook onder invloed achter het stuur terwijl de eigenaar van het voertuig als passagier meereed. De eigenaar wist dat de bestuurder dronken was, en kreeg ook daar een pv voor.

Een persoon met een voorlopig rijbewijs vervoerde dan weer een passagier die zijn rijbewijs nog geen 8 jaar had.

In totaal waren er vijf bestuurders onder invloed van zowel alcohol als drugs en twee onder invloed van drugs.