Vierde coronadode in Jessa Ziekenhuis, vijftien in Limburg Emelie Wojcik

23 maart 2020

17u55 0 Hasselt In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt is maandag een vierde patiënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Nog vijftien anderen liggen op intensieve zorgen.

Het Hasseltse ziekenhuis telt momenteel 53 bevestigde coronapatiënten, waarvan er vijftien op de afdeling intensieve zorgen liggen. Vorige week stierven nog drie andere patiënten aan het coronavirus.

Ondertussen is het totaalaantal coronadoden in Limburg opgelopen tot vijftien. Vooral het Sint-Trudo Ziekenhuis wordt hard getroffen door het coronavirus. Daar stierven al zes mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Bovendien is daar de maximumcapaciteit van de afdeling intensieve zorgen bereikt. Daarnaast overleefden ook twee patiënten van het ZOL in Genk het virus niet. Ook het Mariaziekenhuis in Pelt, het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder en het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik tellen elk één overleden covid-19 patiënt.