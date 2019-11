Vier teams naar Benelux-finale FIRST LEGO League Dirk Selis

23 november 2019

10u53 0 Hasselt De Limburgse FIRST LEGO League-finale maakt dit jaar een recordaantal jongeren warm voor techniek. Verdeeld over twee dagen namen 1.400 jongeren tussen 11 en 14 jaar deel aan de regiofinales. Vier teams stoten door naar de Benelux-finale: Stem City (Sint-Jozefsinstituut Bokrijk), Legomasters (Vrije Basisschool Lommel-West), Traffic Stars (BS Merlijn Tongeren) en City Builders (BS De Eik Wellen).

Veertig scholen, 1.400 jongeren en 276.700 blokjes. Dat is de hoeveelheid LEGO die nodig was voor de voorbereidingen én voor de finale. De leerlingen bouwden en programmeerden op drie maanden tijd een LEGO-robot die tijdens de finale zo veel mogelijk missies tot een goed einde moet brengen. De wedstrijd is een internationaal fenomeen en vindt plaats in 90 landen. De Limburgse editie verdubbelde dit jaar haar aantal deelnemers naar 1.400 jongeren en is daarmee de grootste FIRST LEGO League van de Benelux. Daarom vonden voor het eerst niet één, maar twee regiofinales plaats.

50 partnerbedrijven

“We moeten ambitieus zijn, willen we het lage aantal studenten in technische richtingen opschroeven. Uit onze Toekomstindicator blijkt dat het aantal leerlingen die kiezen voor een STEM-richting terug lichtjes stijgen, maar eveneens dat er met een Limburgs aandeel van nog geen 12 procent binnen Vlaanderen nog heel wat werk aan de winkel is”, zegt Johann Leten. “Het feit dat zowel de provincie Limburg als vijftig partnerbedrijven dit avontuur mee ondersteunen, stemt ons dan ook uitermate tevreden. Enkel samen kunnen we onze krappe arbeidsmarkt te lijf gaan”, aldus Chris Slaets.

Slimme koppen en handige Harry’s

Cegeka en Corda Campus waren de gastheren voor deze recordeditie. “Als technologische hotspot binnen Limburg is het haast symbolisch om de studenten hier te ontvangen. Zij zijn de slimme koppen en handige Harry’s die we nodig zullen hebben”, zegt Raf Degens, algemeen directeur van Corda Campus. Wendy Knaepen, brand director bij Cegeka vult aan: “Het tekort aan technisch geschoold personeel is een rem op de groei van onze Limburgse economie. Binnen Cegeka willen we graag ons steentje bijdragen aan de oplossing.”