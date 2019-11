Vier Hasseltse scholen ontvangen huursubsidies van minister Weyts Lien Vande Kerkhof

26 november 2019

11u31 0 Hasselt Vier Hasseltse scholen ontvangen huursubsidies van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Zo kan de school op korte termijn extra plaatsen in de klas realiseren “Deze investering is heel welkom”, laat burgemeester Steven Vandeput weten. “Als er genoeg plaatsen zijn in onze lokale scholen, dan moeten ouders hun kinderen niet in een andere gemeente naar school sturen”.

De huursubsidie, die765 leerlingen ten goede komt, gaat naar Kindercampus De Hazelaar in de Persoonstraat, BuSO KIDS, de Provinciale Middenschool en Humaniora Kindsheid Jesu. Dankzij de subsidie kunnen de scholen klasruimtes huren voor de leerlingen terwijl het bestaande schoolgebouw wordt gerenoveerd. “Er is al snel extra capaciteit nodig in onze scholen”, zegt Vandeput. “Met de steun van de minister kan er vlot extra ruimte bijkomen. Zo blijven kinderen verzekerd van een plaatsje in een klas dichtbij huis”, zegt burgemeester Vandeput.

Zorgeloos verder bouwen aan toekomst

Ook schepen van onderwijs Habib El Ouakili is tevreden met deze toekenning. “Deze dossiers werden goedgekeurd op basis van verschillende objectieve criteria zoals duurzaamheid, multifunctionaliteit en de nood aan extra plaatsen in de klas. Hierdoor kunnen we zorgeloos verder bouwen aan de toekomst van onze jeugd.”

Exacte prijskaartje

De huurperiode van Kindercampus De Hazelaar gaat van start in 2020 en brengt 275 leerlingen onder in het te huren gebouw. Het prijskaartje bedraagt € 162.092,66. In BuSO Kids en de Provenciale Middenschool Hasselt start de huurperiode nog in 2019. Zij brengen respectievelijk 14 en 125 leerlingen onder in huurgebouwen voor € 6.480,00 en € 21.713,38. Het grootste bedrag van € 21.713,38 gaat naar Humaniora Kindsheid Jesu die in 2020 een huurperiode opstart. 350 kinderen van de middelbare school zullen tijdelijk in huurgebouwen les volgen.