Vier bewoners woonzorgcentrum Hoge Vijf besmet met corona Emelie Wojcik

27 maart 2020

19u00 2 Hasselt In het Hasseltse woonzorgcentrum Hoge Vijf zijn vier bewoners en twee personeelsleden besmet met het coronavirus. De besmettingen situeren zich zowel op campus Banneux als op campus Stadspark. Eén bewoner is overleden.

“Op campus Banneux zijn twee bewoners besmet met het virus”, zegt Veerle Vanlook, directrice Ouderenbeleid Hoge Vijf. “Eén van hen is helaas overleden. De andere patiënt verblijft momenteel in het ziekenhuis. Ook campus Stadspark telt twee coronapatiënten. Daarnaast zijn ook nog eens twee personeelsleden van deze campussen besmet met Covid-19.”

Momenteel verblijven de personen in de leefgroepen van de besmette bewoners allemaal in isolatie op hun kamer. “Al bekijken we wel hoe we in de toekomst enkel de coronapatiënten kunnen isoleren. Toch is dat nog niet aan de orde aangezien er momenteel nog enkele bewoners symptomen vertonen. Ondertussen proberen we familieleden zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de situatie. Bovendien werken we nog aan een plan om naast digitale gesprekken ook de bewoners via het raam in contact te brengen met hun naasten.”

