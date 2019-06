VIDEO. Limburger strikt topchoreograaf voor docu over Michael Jackson: "Tuurlijk komt misbruik aan bod, maar ook zoveel meer" Marco Mariotti

22 juni 2019

11u48 0 Hasselt "Beste meneer LaVelle Smith. Mag ik u iets vragen over Michael Jackson?" Een klein berichtje via Facebook: meer hadden David Van Hoesen (36) en Thibault Weewauters (40) niet nodig om topchoreograaf LaVelle Smith Jr te strikken voor een portret over het leven van Michael Jackson. De documentaire 'Leaving Neverland', over het vermeende kindermisbruik van Jackson, zit nochtans vers in het geheugen. "Maar onze docu is géén antwoord op die beschuldigingen, hoewel LaVelle ook daarover ongezouten zijn mening geeft."

Wat hebben beroemde topartiesten Beyonce, Usher, The Rolling Stones, Diana Ross, Chris Brown en Michael Jackson gemeen? Ze leerden allen hun strafste danspasjes van topchoreograaf LaVelle Smith Jr. De Amerikaan werkte 23 jaar samen met The King of Pop en gaat nu in zee met Hasselaar David Van Hoesen. De dertiger, die op de luchthaven in Zaventem werkt, trok zijn stoute schoenen aan en kon LaVelle strikken voor de docu 'The Man Behind The Dance'.

Het is gedurfd: je wagen aan dit verhaal, na de recente storm over Jackson.

"Ik geraakte geprikkeld na de docu 'Leaving Neverland' en begon mezelf vragen te stellen. Wat moet je geloven, en wat niet? Ik ging zélf op zoek naar antwoorden. Ik wist wie LaVelle Smith was en had hem ooit toegevoegd op Facebook. Ik schrijf soms voor een filmsite en wilde eigenlijk een korte, 'banale' reactie op de beschuldigingen na 'Leaving Nederland'. Enkele dagen later kreeg ik effectief antwoord op mijn berichtje. Er ontstonden gesprekken, we gingen dieper in op de zaken, waarna die 'banale reactie' plots veel meer werd."

Dus de docu gaat over LaVelle, die vertelt dat Jackson onschuldig is?

"Nee. We hebben die reactie wel gebruikt, want je kan niet om het hoofdstuk van misbruik heen fietsen als je iets over Michael Jackson maakt. Het thema wordt aangehaald, en LaVelle geeft zijn ongezouten mening, maar we wilden daar niet dieper op in gaan. Het wordt géén welles-nietesspelletje."

Waar gaan het dan wél over?

"Een terugblik op het leven van Jackson, tien jaar na zijn overlijden. Het is de eerste keer dat zijn persoonlijk verhaal verteld wordt door zijn eigen choreograaf. LaVelle is de hoofdrolspeler in deze film. Het leven van MJ door zijn ogen, hoe hij de man heeft ervaren. Ze hebben 23 jaar samengewerkt, moet je weten."

Hoe verliep dat praktisch? LaVelle woont toch in de States?

"Gelukkig is hij één keer in maart dit jaar in Duitsland geweest voor een workshop, waar we hebben afgesproken. Het was een interview van 45 minuten in een dansschool. Je kan dan niet héél diep graven, maar we hebben toch kanten aangeraakt die nieuw zijn. Hij is zelfs meerdere keren emotioneel geweest. Pakkende beelden."

En LaVelle - een wereldster - is dan blijkbaar zo toegankelijk?

"Eigenlijk niet te geloven. Hij stuurt me spraakberichten via WhatsApp, foto's, filmpjes. Alsof we elkaar al jaren kennen. Hij is zó bescheiden, je houdt dat niet voor mogelijk. Hij won vijf MTV Music Awards als beste choreograaf, werkte samen met Beyonce, Mick Jagger, George Michael, maar praat daar eigenlijk niet graag openlijk over. Waarom hij dan plots nu met deze kleine Belgen spreekt? We hebben hem gewoon op het juiste moment te pakken gekregen."

Ben je zelf fan van Jackson?

"Fan klinkt puberaal, ik maak ook over andere zaken reportages. Maar natuurlijk ken ik zijn achtergrond goed. We zijn opgegroeid in de jaren negentig. Voor zijn laatste concert in Londen had ik ook tickets, maar hij is net ervoor helaas overleden."

Wat maakt deze documentaire anders dan alle andere over Jackson?

"Het komt dit keer eens niet van iemand met een bewuste boodschap. We brengen LaVelles verhaal, want we denken dat hij hem beter kende dan Jacksons eigen familie. Hij blijft een van de meest betrouwbare bronnen. Niet alleen over het misbruik, maar ook over Jacksons karakter, het mysterie rond de man, de kleine kantjes. Hij laat de vader in de artiest zien, de mens erachter. We krijgen het gevoel dat we Jackson écht leren kennen via LaVelle Smith Jr. Tachtig procent van de beelden is nooit eerder getoond. Een héél groot deel, gefilmd in de jaren negentig, komt uit de privécollectie van LaVelle of van zijn entourage. Er zitten ook unieke beelden tussen, waarbij Michael Jackson zélf achter de camera staat en LaVelle filmt. Je hoort hoe ze samen een nieuwe dans bespreken."

Voor de Jackson-adepten moet dit geweldig zijn.

"We maken dit eigenlijk ook voor de fans, het is een volledig gratis cadeau. We verdienen hier absoluut niets aan. Alles is vrijwillig gebeurd, ook door LaVelle."

Is de timing niet wat pijnlijk, zo net na die heftige documentaire met twee straffe emotionele getuigenissen?

"Deze nieuwe documentaire is geen antwoord op de beschuldigingen. We willen niemand schofferen of zaken minimaliseren. Wij zullen in elk geval nooit weten of het waar is of niet. En LaVelle uiteindelijk ook niet, als de slaapkamerdeuren dicht gingen, was niémand erbij. Dat geeft hij zelf ook toe. Maar hij vertelt er in één adem bij dat als hij ooit verdachte dingen had gemerkt, hij als eerste naar de politie zou zijn gestapt."

Dit moet voor jou dé springplank zijn naar een internationale carrière.

"Dat durf ik nog niet zeggen, maar feit is dat het netwerk van LaVelle ongezien groot is. Er komt ook een tweede deel, dus ons avontuur loopt nog niet af. We zien wel wat er nog uit de bus zal komen, maar het is inderdaad een waardevol visitekaartje. Het boeit me wel, om cruciale mensen achter bekende figuren aan het woord te laten, net zoals in dit verhaal. Ik ben graag creatief bezig over onderwerpen die mensen raken. Samen met Thibault Weewauters werk ik al jaren in de mediasector. Via zijn productiehuis hebben we ooit Anthony Kumpen gevolgd, tal van reportages gedaan. Hij heeft het materiaal en de professionele kennis, ik ben meer het creatieve orgaan. Het smaakt in elk geval naar meer, en we zien alvast dat 'Michael Jackson communities' gek worden in Amerika en Australië."

De documentaire - waarvan de muziek gecomponeerd werd door nog een Vlaming Timmy Ropero - is op 25 juni wereldwijd gratis te bekijken op www.themanbehindthedance.com.