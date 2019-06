VIDEO: Brand zorgt voor hevige rookontwikkeling in Hasseltse bedrijfshal Toon Royackers

03 juni 2019

20u39 1 Hasselt Een brand heeft maandagavond voor een grote rookontwikkeling gezorgd in een bedrijfshal op de Corda Campus in Hasselt. Omstreeks 18.39 uur vatte een bestelwagen van een leverancier in de hal vuur. Verschillende bedrijven liepen door de brand ernstige rookschade op.

Het gaat om een oude Philipshal die was overgenomen door een investeerder. Die had het gebouw intussen opgedeeld in zeven kleinere units, die hij elk afzonderlijk verhuurde. “Bij één van de bedrijven in de hal kwam maandagavond nog een leverancier binnen gereden,” zegt Kapitein Tom Timmermans van brandweerzone Zuid West Limburg. “Terwijl hij aan het uitladen was, ontstond plots vuur aan zijn bestelwagen. De hele auto stond blijkbaar snel in volle vuur.” De man kon zich gelukkig nog tijdig in veiligheid brengen. Andere bedrijven die nog personeel in de buurt hadden, probeerden snel verschillende spullen en hun vrachtauto's te evacueren. Onder meer een isolatiebedrijf kon nog enkele trucks uit de hal in veiligheid brengen.

Veel rookschade

“Onze manschappen zijn meteen naar binnen gegaan. Zij vonden al snel de brandende bestelwagen”, aldus Kapitein Timmermans. “De ploeg kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het gebouw zelf. De bestelwagen is wel volledig door het vuur vernield, en helaas is de zwarte rook ook door een groot deel van het gebouw gegaan. Dat zorgt op verschillende plaatsen voor ernstige rookschade. De elektriciteit in het hele gebouw is uitgevallen.” Hoe de brand kon ontstaan, was maandagavond nog niet duidelijk.