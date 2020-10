Vervoerregio Limburg vraagt mening van burgers over mobiliteitsuitdagingen Birger Vandael

12 oktober 2020

14u52 0 Hasselt Vervoerregio Limburg organiseert vanaf vandaag een burgerbevraging onder de inwoners van de provincie omtrent de Limburgse mobiliteit. “We roepen iedereen op om input te geven. Met jullie ideeën wordt een toekomstscenario voor de vervoerregio opgemaakt waarmee we de belangrijkste mobiliteitsuitdagingen aanpakken”, zegt Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

De input van de Limburgers wordt meegenomen in de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan 2030 – 2050. Dat plan legt de toekomstige mobiliteitsvisie voor alle vervoersmodi voor heel Limburg vast. In het plan worden ook de belangrijkste mobiliteitsuitdagingen van de regio in kaart gebracht, het openbaar vervoernetwerk wordt erin uitgetekend en maatregelen voor de verbetering van de verkeersdoorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid worden erin voorgesteld.

Fiets als gamechanger

Daarnaast wil de vervoerregio in het plan maatregelen opnemen om de Limburger te prikkelen en te motiveren om zich op een duurzame manier te verplaatsen. “We willen evolueren naar een modal shift van 40% duurzame verplaatsingen en 60% verplaatsingen met de auto. Vooral de fiets zien we als een belangrijke gamechanger voor Limburg. Onze ambitie is dan ook om de meest duurzame provincie van Vlaanderen te zijn”, aldus Sven Lieten, covoorzitter van vervoerregio Limburg.

Concrete maatregelen

De Limburgers betrekken bij de opmaak van het mobiliteitsplan voor hun provincie is een belangrijke doelstelling van de vervoerregio. “Zij hebben het beste zicht op wat er lokaal speelt. Inwoners en werknemers van onze provincie weten wat aangenaam, veilig en leefbaar is. Die kennis willen we uitdrukkelijk meenemen in het traject”, zegt Bert Lambrechts, gedeputeerde mobiliteit bij Provincie Limburg en covoorzitter van de vervoerregio. “Op de vervoerregiodag in juni hebben we al heel wat suggesties opgehaald over de kansen om de Limburgse mobiliteit te verbeteren. Die werden verwerkt tot een sterke toekomstvisie. Nu willen we een volgende stap zetten en concrete maatregelen en acties ontwikkelen die we effectief gaan kunnen uitvoeren.”

In de bevraging gaat het onder andere over het toekomstige gebruik van de auto, de fiets, het openbaar vervoer en het logistiek netwerk, maar worden er ook vragen gesteld of de voorgestelde nieuwe verbindingen de juiste zijn, welke verbindingen er ontbreken en wat de gebruiker kan stimuleren om duurzamer te reizen. Aan de hand van de reacties maakt de vervoerregio een toekomstscenario op. In een volgende stap kunnen er concrete acties worden geformuleerd die nodig zijn om het toekomstscenario te realiseren.

Deelnemen aan de online bevraging kan tot en met 30 oktober via https://limburg.vervoerregio.net/.