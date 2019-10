Exclusief voor abonnees Vervelen tijdens de herfstvakantie? Zet deze vijf activiteiten op je lijst! Toon Royackers

25 oktober 2019

14u20 0 Hasselt Het hoeft niet altijd een pretpark of een gigantische binnenspeeltuin te zijn. Maar wat als de kinderen zich deze herfstvakantie toch wat beginnen te vervelen? Dan heeft Limburg nog altijd verschillende geheime troeven achter de hand. De vijf strafste vind je hier.

Op safari in Limburg

Voor een bescheiden safari hoef je de provincie Limburg niet eens uit. Net naast het vakantiepark Molenheide ligt immers het wild- en wandelpark van Houthalen-Helchteren. Al ooit een everzwijn van dichtbij gezien? In het park zitten ze gelukkig veilig achter de draad te knorren. Ook hertjes dartelen tussen de bladeren. Het park telt zelfs enkele struisvogels. Midden in het bos ligt nog een kleine speeltuin met kantine. Dit kleine paradijs op aarde is nog gratis toegankelijk ook.

Wild- en wandelpark Molenheide, Molenheidestraat 5 in Houthalen-Helchteren. Gratis toegang.

