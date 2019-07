Verticale tuin kleurt opnieuw groen Dirk Selis

23 juli 2019

17u12 0 Hasselt De verdorde planten van de verticale geveltuin in de Lombaardstraat zijn eindelijk vervangen. De Hasseltse stadsdiensten hebben twee dagen met man en macht 1.540 nieuwe plantjes ‘verticaal’ geplant.

De verticale tuin tegen de gevel van het voormalig Stedelijk Administratief Centrum in de Hasseltse Lombaardstraat lag er sinds mei 2017 troosteloos bij. De planten waren helemaal verdord. Het pand staat op de lijst van te verkopen immobiliën aan projectontwikkelaars om geld in de stadskas te krijgen en kwam daardoor niet meer in aanmerking voor groenonderhoud. Schepen van Gebouwen Laurence Libert (Open Vld) bracht daar nu verandering in.

1.540 plantjes

“We hebben opnieuw 1.540 plantjes geplant. Elf verschillende soorten om precies te zijn, mooi per soort geclusterd. Onze stadsdiensten hebben hard gewerkt om dit in orde te krijgen. Ik vind het belangrijk dat we ons eigen patrimonium goed onderhouden. Met deze verticale tuin geven we het goede voorbeeld. Zo krijgen onze bezoekers en inwoners opnieuw een goed gevoel bij de stad”, zegt schepen Libert nog.