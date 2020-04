Versuz viert zaterdag achttiende verjaardag met vier uur durende livestream Emelie Wojcik

30 april 2020

11u57 0 Hasselt De Hasseltse club Versuz viert op zaterdag 2 mei haar achttiende verjaardag. In normale tijden gaat dat gepaard met een weekend vol beats, de beste dj’s en volle dansvloer, maar door de coronacrisis moet de club haar deuren gesloten houden. Daarom organiseert Versuz een vier uur durende livestream om de verjaardag alsnog onvergetelijk te maken.

Tijdens het virtuele verjaardagsfeestje staan resident-dj’s als Delafino, Peter Luts, Kenn Colt, Dave Lambert en Sem Thomasson achter de draaitafels in een lege Versuz. Die sets worden van 20 uur tot middernacht uitgezonden via de sociale mediakanalen van de club. MC Shurakano praat de sets aan elkaar en vertelt over de hoogtepunten van ’18 jaar Versuz’. Naast de dj-sets, voorziet de club ook een volwaardige licht- en ledshow. Op die manier kunnen alle clubgangers vanuit hun eigen kot een feestje bouwen met alles erop en eraan.

“We pakken elk jaar graag groots uit met onze verjaardag en vieren dan een heel weekend lang feest”, vertelt Yves Smolders, general manager van Versuz. “Dit jaar zal het ietsje anders zijn, maar toch wilden we het niet zomaar laten passeren. Het wordt een livestream waarbij mensen gewoon vanuit hun woonkamer kunnen vieren. En binnenkort, wanneer we deuren weer mogen openen, vieren we onze verjaardag gewoon nog een keertje. Maar voor nu vragen we onze bezoekers om de maatregelen te volgen en in hun kot te blijven.”

Versuz top 100

Voor de gelegenheid zenden zowel TOPradio als Versuz Radio op 2 mei de ‘Versuz top 100’ uit. Deze hitlijst wordt een samenstelling van de favoriete hits van fervente Versuzgangers. Nummers nomineren kan via de Facebookpagina van Versuz. Iedereen die een nummer indient, maakt kans op een gratis toegangsticket dat geldig is wanneer de club opnieuw opent.