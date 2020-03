Versuz, Moose Bar en Area V sluiten de deuren door corona Emelie Wojcik

12 maart 2020

22u57 4 Hasselt Naar aanleiding van de voorzorgsmaatregelen die de overheid oplegt om verdere coronabesmettingen te voorkomen, sluit de Hasseltse nachtclub Versuz onmiddellijk de deuren. Ook de aanpalende evenementenruimte Area V en de Moose Bar blijft voorlopig gesloten. Voor Moose Bar betekent de sluiting meteen het einde van het seizoen.

“Dit is een harde dobber voor ons, maar de gezondheid van onze bezoekers en personeel gaat altijd voor”, zegt Yves Smolders, General Manager van Versuz. “We gaan nu op zoek naar een oplossing voor de 130 personeelsleden die hier elk weekend aan de slag zijn. We hopen dan ook dat we snel op de nodige steunmaatregelen kunnen rekenen van de overheid.”

Ondertussen proberen de clubs zoveel mogelijk geplande evenementen te verplaatsen naar een latere datum. Reeds gekochte tickets blijven dan ook geldig. Indien een evenement alsnog geannuleerd wordt, zullen de aangekochte tickets worden terugbetaald.