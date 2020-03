Versuz, Ipanema en Moose Bar doneren vergeten kleding aan Kerngroep Kansarmoede Emelie Wojcik

05 maart 2020

17u29 0 Hasselt Het zou goed kunnen dat je binnenkort een Hasselaar met je verloren jas ziet rondlopen. De Hasseltse nachtclubs Versuz, Ipanema en Moose Bar hebben donderdagnamiddag namelijk maar liefst 450 verloren kledingstukken, waaronder vooral jassen en accessoires, gedoneerd aan Kerngroep Kansarmoede. De kleding werd ooit achtergelaten door feestgangers die er achteraf nooit meer om gevraagd hebben.

“De 450 kledingstukken hebben in totaal drie maanden in de Versuz, Ipanema en Moose Bar gelegen. Als er niemand ooit achter die kleding vraagt, moet je na verloop van tijd gewoon opruimen”, zegt Yves Smolders, eigenaar van Versuz. “Het is natuurlijk niet oké om de kleding zelf te verkopen, dus is besloten om alles te doneren aan Kerngroep Kansarmoede. Dat is een groepering van allerlei lokale initiatieven zoals Sint-Vincentius, Domo en OCMW Hasselt. Het was voor ons dan ook erg belangrijk dat we als Hasseltse clubs iets deden voor een Hasselts goed doel.”

“De kleding is natuurlijk nog in goede staat”, klinkt het bij Sint-Vincentius. “We zijn dan ook erg gelukkig dat we zo’n mooie kleding mogen ontvangen. Al zullen er hier en daar wat extra wasjes gedraaid worden, bij sommige jassen zie je immers nog wat vlekken, maar dat is normaal.” Smolders vult aan: “Als mensen uitgaan dragen ze natuurlijk niet dezelfde jas waarmee ze in de tuin werken. Daardoor zijn de meeste kleren die we schenken dan ook iets kwalitatiever. Maar dat is goed. De mensen die minder hebben, willen immers ook wel eens graag iets moois aandoen. Het is hen gegund.”