Verschuivingen aan de top van de UHasselt Dirk Selis

14 juni 2019

10u00 0 Hasselt De Raad van Bestuur van de UHasselt heeft de aanstelling van een nieuwe algemeen beheerder en algemeen academisch directeur van UHasselt goedgekeurd. Gerd Van Den Eede zal vanaf (richtdatum) 1 september de functie van algemeen beheerder opnemen. An De Backer wordt vanaf 1 juli de nieuwe algemeen academisch directeur van UHasselt.

“De algemeen beheerder staat in voor het ontwikkelen van een visie en het uittekenen van het strategisch beleid op het vlak van administratief en technisch personeel, financiën, ICT, infrastructuur en facilitair beheer” legt rector Luc De Schepper uit. “Hij coördineert ook de werking van de betrokken diensten. Terwijl de algemeen academisch directeur werkt samen met de rector en vicerectoren het strategisch academisch beleid uit en zal de werking van de academische ondersteunende diensten (onderwijs, onderzoek, valorisatie, internationalisering, communicatie, rectoraat) coördineren en optimaliseren.”

Terug naar het Onderwijsveld

Gerd Van Den Eede (1970) is huidig administrateur bij de Hoge Raad voor de Justitie. Hier heeft hij de operationele leiding over alle diensten binnen deze Raad. In zijn nieuwe functie als algemeen beheerder keert Gerd Van Den Eede nu terug naar het Onderwijsveld, waar hij doorheen zijn carrière reeds vele jaren ervaring in heeft opgebouwd. An De Backer (1968) is huidig directeur Rectoraat van UHasselt. Zij heeft al een rijke carrière aan onze universiteit. Na haar studies in de chemie aan het LUC, startte zij hier met haar doctoraatsonderzoek rond referentiematerialen voor de analyse van supergeleiders. Sinds 2010 staat An De Backer aan het hoofd van de dienst Rectoraat. “Hier staat ze onder meer in voor de inhoudelijke ondersteuning van de rector en beheerder in het kader van de verdere strategische positionering van de universiteit. Verder is zij hier verantwoordelijk voor de coördinatie van de toewijzing van mandaten van academisch personeel, en de evaluatie van het statutair academisch personeel” ligt De Schepper toe.