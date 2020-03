Veroordeelde moordenaar opnieuw voor rechter na gevecht in gevangenis Birger Vandael

16 maart 2020

16u44 0 Hasselt Shane Ronge (30), tot een levenslange celstraf veroordeeld, stond maandag in de correctionele rechtbank van Hasselt terecht voor een vechtpartij in de gevangenis van Hasselt.

Op 5 augustus 2018 escaleerde een woordenwisseling in de gevangenis tot een gevecht. Het slachtoffer is nog altijd in behandeling bij de orthodontist. Ronge zit in de gevangenis van Brugge en kwam niet ter plaatse. De aanstelling van een deskundige werd gevraagd, zodat de zaak later ten gronde kan behandeld worden.

In december 2019 werd de dertiger al veroordeeld voor de moord op Hilmi Gedik op 29 november 2012.