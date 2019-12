Vernielingen in oude stelplaats van De Lijn BVDH

11 december 2019

15u38 3

Onbekende hebben tussen maandag en woensdag vernielingen aangebracht in de oude stelplaats van De Lijn in de Grote Breemstraat. “We stelden vast dat de vensters van enkele gestalde voertuigen ingegooid werden, verschillende brandblusapparaten werden leeg gespoten en oude rollen wc-papier werden ontrold doorheen het gebouw”, klinkt het bij Politie Limburg Regio Hoofdstad. De schade is aanzienlijk, het is niet duidelijk wie er achter de feiten zit.