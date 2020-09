Verkeersdeskundige UHasselt Tom Brijs moedigt nieuw initiatief van Verkeersinstituut VIAS aan om gsm-gebruikers achter stuur op te sporen Giulia Latinne

10 september 2020

15u06 1 Hasselt Wie toch al eens de slechte gewoonte heeft om achter het stuur te bellen, houdt zich binnenkort toch best extra in. Zo zal Verkeersinstituut VIAS testen voorbereiden om met ANPR-camera’s chauffeurs op te sporen die hun gsm gebruiken tijdens het rijden. Verkeersdeskundige Tom Brijs van UHasselt is alvast voorstander van het project.

Geseinde nummerplaten detecteren, inhalen waar niet mag en spookrijden. Het zijn enkele van de vele verkeersproblemen die de ANPR-camera’s proberen te verhelpen. Vaak staan ze op vaste plaatsen langs drukke weken of gevestigd op politievoortuigen. De slimme camera’s nemen er daarbovenop wellicht een nieuwe functie bij: chauffeurs opsporen die hun gsm gebruiken achter het stuur. In Nederland worden de camera’s alvast hiervoor gebruikt, en ook het Verkeersinsituut VIAS gaat de mogelijkheid na met de eerste testen in Antwerpen.

Verkeersdeskundige Tom Brijs van UHasselt is alvast positief over het het initiatief. “Gsm-gebruik achter het stuur verhoogt het risico op een ongeval, dus het is zeker een goede zaak om technologie in te zetten die dit kan aanpakken of voorkomen”, aldus Brijs.

Als de ANPR-camera’s efficiënt zijn om gsm-gebruik achter het stuur op te sporen, dan zouden de ANPR-camera’s ook ingezet worden voor gordelcontrole. “Zulke camera’s zijn daar zeker tot in staat,” bevestigt Brijs, “maar dan moet er voldoende capaciteit zijn om de beelden van de ANPR-camera’s te behandelen”, waarschuwt de verkeersdeskundige. Voor nu focust Verkeersinstituut VIAS zich nog eerst op de opsporing van gsmgebruikers op de weg.