Verkeer over versmalde rijstroken aan Herkenrodesingel Lien Vande Kerkhof

24 oktober 2019

12u35 0 Hasselt Vanaf zaterdag 26 oktober wijzigt de verkeerssituatie moet het verkeer aan de Herkenrodesingel over twee versmalde rijstroken. De fietstunnel onder de grote ring is vanaf maandagochtend afgesloten.

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf deze maand tot het voorjaar 2020 een gedeelte van de Herkenrodesingel (R71). De voorbereidende werken verliepen volgens schema. Zaterdag starten de echte werken.

Met enkele aanpassingen wil het Agentschap Wegen en Verkeer op de Herkenrodesingel twee knelpunten op korte afstand van elkaar aanpakken. Deze vernieuwing zorgt voor een vlottere en veiligere ontsluiting van Hasselt-centrum. Bekijk de plannen en de minderhinder-maatregelen op www.wegenenverkeer.be/hasselt.

Minderhinder-maatregelen: versmalde rijstroken via doorsteken middenberm

De afgelopen weken vonden de eerste voorbereidende werken plaats, die buiten de spitsuren en ‘s nachts werden uitgevoerd. De verlichtingspalen werden verwijderd en doorsteken in de middenberm voorzien, om het verkeer naar de buitensingel te loodsen.

Fietstunnel

Vanaf vrijdagavond 25 oktober om 20u wordt de verkeerssituatie stapsgewijs gewijzigd. Vanaf zaterdagmiddag 26 oktober rijdt het verkeer op de Grote Ring dan over twee versmalde rijstroken in elke rijrichting. Dat zal zo zijn tot maart 2020. De op- en afrit van de binnensingel blijft steeds beschikbaar in deze fase. De fietstunnel onder de Grote Ring is niet meer toegankelijk vanaf maandag 28 oktober. Fietsers volgen een omleiding onder de brug van de Slachthuiskaai.