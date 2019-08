Verenigingen teleurgesteld: “Pukkelpop

zet pak minder vrijwilligers in"

16 augustus 2019

22u36 0 Hasselt Heel wat verenigingen zagen hun aantal vrijwilligers voor Pukkelpop 2019 dalen. Zo mocht een Chiro uit de Limburgse Kempen dit keer geen 50, maar slechts 25 leden inzetten. Dezelfde klacht horen we bij verschillende basketbalverenigingen. De organisatie van Pukkelpop ontkent echter dat ze minder vrijwilligers inzet dit jaar. “Dit festival neerzetten met minder volk kan niet”, zegt Frederik Luyten, perswoordvoerder van Pukkelpop.

Voor veel verenigingen is werken op Pukkelpop een traditie geworden. Het is niet alleen een fijne ervaring, maar voor veel clubs of jeugdverenigingen is het een aardig extra centje in de kas. Concreet gaat het om 25 euro per dag per persoon dat ze gemiddeld overhouden aan hun vrijwilligerswerk op het festival. Een vereniging die met 50 personen drie dagen komt werken, houdt dus zo'n 3.750 euro over.

Zware kosten

“Maar wij mochten dit jaar slechts met 25 leden komen werken", vertelt een Chiro uit de Limburgse Kempen die liever anoniem blijft. “Andere jaren waren we altijd met meer dan 50 personen. Op zich is het geen ramp. Maar we houden wel een veel lager bedrag over, en dat net in de vakantieperiode, wanneer we heel wat zware kosten hebben.” Hetzelfde horen we bij verschillende basketbalverenigingen in het Maasland en de Kempen. Telkens daalde het aantal, soms zelfs van 100 naar 70 werkenden. Een verschil van 2.250 euro in drie dagen tijd voor een vereniging.

Geen besparingen

Geruchten spreken over een herverdeling en een daling met 1.000 vrijwilligers, maar de organisatie van Pukkelpop ontkent met klem dat er minder helpende handen aan het werk zijn dit jaar. “Na een vlugge telling zien we net dat we met meer vrijwilligers werken dan andere jaren”, zegt Frederik Luyten, perswoordvoerder van het festival. “Logisch ook, je kan moeilijk zo’n festival op poten zetten met minder vrijwilligers. Pukkelpop is een festival dat elk jaar blijft groeien. Eerlijk, we hebben nog geen concreet beeld van hoeveel vrijwilligers er in elke zone zijn ingezet. Het zou kunnen dat er verenigingen bij zijn die minder werkenden hebben. Mogelijk werd er met meerdere kleinere verenigingen gewerkt. We kunnen daar eigenlijk pas een juiste balans van opmaken na het festival. Dat zal voor september zijn, want dan worden alle uitbetalingen uitgevoerd. Maar er waren absoluut geen besparingen in die richting. Dus het aantal zou echt wel gelijk moeten liggen aan de voorgaande jaren”, besluit Luyten.