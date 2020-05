Verenigingen spijzen kas in coronatijden met groenonderhoud Emelie Wojcik

27 mei 2020

18u13 0 Hasselt Dit jaar geen spaghettiavonden of fuiven voor de Hasseltse verenigingen. Door de coronacrisis lopen ze heel wat inkomsten mis. Om dat tekort te overbruggen, mogen verenigingen bijklussen bij het groenonderhoud van de stad. Het bestuur stelt daarvoor 56 percelen en het nodige materiaal ter beschikking.

Als gevolg van de coronacrisis zien heel wat verenigingen momenteel een hoop inkomsten wegvallen. “De grootse streep door de rekening is ongetwijfeld Pukkelpop”, zegt schepen van Jeugd en Evenementen Habib El Ouakili. “Tel daarbij de afgelasting van een aantal van hun eigen evenementen en je beseft dat het voor sommige verenigingen een mager jaar wordt. Als stadsbestuur maakten we eerder al 100.000 euro vrij om clubs die noodgedwongen activiteiten moesten annuleren, te ondersteunen. Maar we willen hen ook extra mogelijkheden bieden om hun kas alsnog aan te dikken. Zo kunnen dit jaar meer clubs in ruil voor een vergoeding een stukje openbaar domein onderhouden.”

Tussen april en september mogen de verenigingen die dat wensen zes keer per jaar bepaalde zones onder handen nemen. Denk daarbij aan stoepen onkruidvrij maken, zwerfvuil opruimen en hondenpoep verwijderen. “Om dat werk uit te voeren, krijgen de clubs van ons materiaal zoals vuilzakken, krabbers en fluohesjes in bruikleen. Na controle door onze medewerkers ontvangen ze een vergoeding”, vult schepen van Groenonderhoud Laurence Libert aan.

Aanrader

Zes verenigingen maken al langer van dat systeem gebruik. Een van hen is scoutsgroep Sint-Martinus. Hoofdleider Sam Lambrechts ziet niets dan voordelen aan hun deelname. “Onze vereniging voert voor de stad al zo’n tien jaar groenonderhoud uit op één perceel. Dat levert ons jaarlijks zo’n 2.800 euro op. Zelf gaan we, omwille van het wegvallen van een evenement, dit jaar een extra perceel aanvragen.”

Verenigingen die het voorbeeld van scouts Sint-Martinus willen volgen, moeten zich kandidaat stellen via www.hasselt.be/onkruidbeheer. Een vereniging kan zich kandidaat stellen voor maximaal vijf percelen, waarvan ze er maximaal drie krijgen toegewezen.