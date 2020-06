Verdwijnt Primark alweer uit Hasselt? Dirk Selis

29 juni 2020

17u37 0 Hasselt Vertrekt de Ierse budgetwinkel Primark uit de Hasseltse binnenstad? Volgens Expertise, de toonaangevende nieuwssite van de vastgoedsector, heeft de kledinggigant het huurcontract opgezegd. “Al kan dat ook een drukmiddel zijn om de huurprijs omlaag te halen.”

Expertise meldde in de jongste nieuwsbrief van de website dat Primark het huurcontract bij Alkimmo, het immokantoor van plastisch chirurg Jules Hayen, opgezegd had. “Die informatie werd ons uit zeer goede bron bevestigd”, zegt hoofdredacteur Kurt Reviers. “Maar of dat ook wil zeggen dat Primark uit Hasselt zal vertrekken? Niet meteen. Mogelijk werd dat contract opgezegd om de verhuurder van het pand onder druk te zetten, om zo de huurprijs te verlagen. Al kan je een effectief vertrek ook niet uitsluiten. Zelf wilde men ons daar bij Primark geen antwoord op geven.”

“Geen nieuwe geruchten”

Schepen van Middenstand Rik Dehollogne (N-VA) reageert verrast: “Dit is het eerste wat ik daar van hoor”, zegt hij. “Al moet ik zeggen dat zulke geruchten al de ronde doen sinds Primark hier de deuren opende. Als het huurcontract effectief opgezegd werd, dan moeten we daar volgens mij inderdaad een strategisch spel in zien om de prijs te laten zakken. En daar komen wij als stad niet in tussen. Nu, ik ben er zaterdag nog gepasseerd en ik kan je zeggen dat er toen een dertig meter lange rij stond aan te schuiven.”

Bij Primark zelf blijft het antwoord vaag. “Wij wensen niet te reageren op de geruchten over een sluiting van onze Hasseltse vestiging in de Molenpoort”, zegt Kevin Tulip van Primark Benelux. “Wij blijven onze klanten er zoals gewoonlijk dezelfde producten en service bieden.”