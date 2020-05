Verdeling mondmaskers in Hasselt start vandaag: 77.946 maskers worden via 36.586 briefomslagen huis-aan-huis geleverd Birger Vandael

09 mei 2020

09u50 4 Hasselt Vandaag start de bedeling van de mondmaskers die de stad Hasselt aankocht. Elke Hasselts gezin zal in zijn brievenbus een briefomslag ontvangen met daarin een mondmasker voor élk gezinslid en een handige infofiche. Als alles vlot verloopt, wordt de bedeling op 20 mei afgerond. In totaal worden er 77.946 maskers in 36.586 briefomslagen verdeeld. De verdeling van de filters van de federale overheid start op een later tijdstip.

Stadsmedewerkers staan in voor de bedeling: 45 medewerkers vullen de briefomslagen, 50 anderen trekken de straten in. Daarvoor nemen ze natuurlijk voldoende hygiënische maatregelen. “Van zodra we het signaal gekregen hebben van de Veiligheidsraad dat mondmaskers belangrijk zouden zijn in de exitstrategie, zijn we meteen overgegaan tot het plaatsen van een bestelling. Om zo snel mogelijk te kunnen starten, bestelden we bij twee verschillende leveranciers. Beide types maskers voldoen aan de nodige criteria om de nodige bescherming te bieden”, aldus burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

“Het is een hele operatie om zoveel maskers bij de Hasselaar te krijgen. We ontvangen de komende week op verschillende tijdstippen een levering. Ik wil iedereen dan ook graag bedanken voor hun geduld. Heel wat mensen gingen de voorbije weken zelf aan de slag en naaiden hun eigen masker. Ik ben erg blij dat mensen ook zelf het heft in handen nemen.”

BE-Alert

In totaal zal de bedeling twaalf dagen in beslag nemen. Het aantal mondmaskers per brievenbus werd gebaseerd op het aantal personen dat gedomicilieerd is op elk adres. Hasselaren kunnen op de website van de stad nakijken of hun straat al aan de beurt kwam. Wie zich inschrijft voor BE-Alert, of al ingeschreven is, zal ook een sms ontvangen op de dag dat hun straat aan de beurt is. “Het is geen verkiezingsjaar, maar de 18 kiesdistricten kwamen deze keer ook van pas, om de bedeling te organiseren. We deelden de stad in volgens kiesdistricten. Ze zullen één voor één en zo snel mogelijk aan de beurt komen.”

Infofiche

Het dragen van een stoffen mondmasker doe je niet om jezelf te beschermen, maar vooral om anderen te beschermen. “Het is erg belangrijk dat de mensen ze op de juiste manier gebruiken. Daarom ontvangt iedereen naast de mondmaskers ook een infofiche. Zo kan iedereen nog eens nalezen wanneer en hoe je een masker gebruikt”, klinkt het. “Daarnaast zetten we ook de basismaatregelen nog eens in de kijker. Want een stoffen mondmasker is geen wondermiddel. Het is een aanvullende maatregel om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en iedereen te helpen bij de terugkeer naar een zo normaal mogelijk leven.”