Veganistische dessertwinkel Peas breidt uit: van kleine winkel in Hasselt tot belevingswinkels in 3 grootsteden Emelie Wojcik

19 november 2019

16u48 0 Hasselt Liefhebbers van de veganistische desserts van Peas kunnen binnenkort niet enkel in Hasselt hun favoriete gebakjes afhalen. Aangezien de cinnamon rolls van Peas als warme broodjes over de Hasseltse toonbank gaan, openen eigenaars Davy Rosiak en Els Brex binnenkort drie nieuwe vestigingen. Niet in de minste steden zo blijkt, want vanaf 2020 kunnen ook Antwerpen, Gent en Maastricht proeven van hun veganistische kaneelgebakjes.

Peas bestaat nog maar anderhalf jaar, maar al vanaf dag één koestert ondernemerskoppel Davy Rosiak en Els Brex een torenhoge ambitie. “Het was altijd al onze bedoeling om ons concept uit te breiden naar andere steden", zegt Davy. “Wij geloven echt in de voordelen van plantaardig eten en daarom willen we die visie aan zoveel mogelijk mensen overbrengen", gaat Davy verder. “Nu een externe investeerder ons volledige project ondersteunt, kunnen we onze schaalvergroting realiseren. Alle zaken blijven wel in eigen beheer.”

Nicheproduct

De verklaring van hun snelle succes ligt volgens Davy aan verschillende factoren. “Hoewel veganisme aan een opmars bezig is, merken we toch dat een groot percentage van ons cliënteel geen veganist is”, zegt Davy. “Het is goed dat ons product bij zoveel mensen in de smaak valt. Op die manier kunnen we mensen met een andere levensstijl toch aanzetten om ook af en toe veganistisch te eten. Bovendien denk ik niet dat onze zaak enkel op veganistische klanten zou kunnen draaien, daar zijn er immers nog steeds te weinig van.” De interesse van zoveel niet-veganistische klanten verklaart Davy dan weer door een sterke online marketing, al zal zijn product daar ook wel voor iets tussen zitten.

Tegenwoordig verkoopt de Hasseltse dessertwinkel enkel cinnamon rolls. Dat zijn opgerolde gebakjes met kaneelsmaak. “Vroeger verkochten we ook veganistische cheesecakes, brownies en cupcakes, maar daar zijn we mee gestopt", aldus Davy. “Op een bepaald moment hebben we resoluut gekozen voor één dessert.” Het oog van Davy en Els viel op de cinnamon rolls met verschillende toppings omdat dat dessert bij klanten het meest gegeerd bleek te zijn. “Als je voor een specifiek product kiest, gaan klanten je kennen voor dat product. Denk hierbij aan Dunkin’ Donuts, dat bedrijf bewijst dat ze met slechts één product de markt kunnen veroveren.”

Takeaway

De nieuwe vestigingen van Peas zullen er anders uitzien dan die in Hasselt. “Onze winkel in Hasselt is eerder minimalistisch. In de andere steden willen we inzetten op meer beleving", zegt Davy. “Hoewel we van onze zaak nog steeds geen horecagelegenheid willen maken, spelen we wel met het idee om in de nieuwe zaken hoge statafels te plaatsen. Daar kunnen klanten dan de desserts opeten die ze net aan de toog hebben afgehaald.”