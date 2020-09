Veertig maanden cel voor Gentenaar (40) die psychiater in gevangenis aanvalt met thermoskan Birger Vandael

09 september 2020

10u13 0 Hasselt Op 28 augustus sloegen de stoppen van een 40-jarige Gentenaar helemaal door in de gevangenis van Hasselt. Bij een gesprek met zijn psychiater (60) kreeg hij te horen dat hij een specifiek medicament niet kon krijgen. Uit woede greep hij naar een thermos en viel hij de psychiater aan. Dat levert hem een celstraf van veertig maanden op, dat zijn 25 maanden meer dan aanvankelijk gevorderd.

Met een strafblad van zeven pagina’s heeft de Gentenaar al een woelig leven achter de rug. Er was één plaats waar hij écht niet wilde belanden, en dat was de gevangenis van Hasselt. “Hij had daar al nare ervaringen meegemaakt in het verleden”, vertelde zijn advocate tijdens de behandeling. Toch kwam de Gentenaar daar opnieuw terecht. “De eerste dagen kreeg hij nog zijn medicijn, een kalmeringsmiddel tegen een hoge bloeddruk, maar plots kreeg hij te horen dat hij zijn medicatie niet langer zou krijgen.”

Code rood

Woedend greep de Gentenaar vervolgens naar de thermoskan. Terwijl de psychiater gebukt en met zijn handen boven zijn hoofd gehouden bescherming zocht, kreeg hij een slag van de thermos op zijn hoofd en schouder. Door de impact van de slag brak zelfs het handvat van de thermos af. Omwille van de agressieve achtergrond van de Gentenaar stonden er al drie cipiers bij het gesprek, waardoor er snel kon worden ingegrepen. De ‘code rood’ werd meteen afgekondigd en de man werd overmeesterd. Doordat de Gentenaar wild in het rond had gestampt, deelden de drie cipiers ook in de klappen. Twee cipiers konden door de feiten een tijdje niet meer gaan werken.

De Gentenaar vertelde hoe hij door het lint ging toen de psychiater twee stappen naar voren zette: “Ik pak al meer dan twintig jaar mijn medicatie en ging door het lint toen bleek dat ik die niet meer kon nemen.” Vandaag verblijft hij in de gevangenis van Gent en probeert hij zijn studies aan het middelbaar af te ronden.

Ook averij in Brugse gevangenis

De rechtbank tilt bijzonder zwaar aan de feiten. Ze verwijst ook naar feiten op 2 juli 2019 in de gevangenis van Brugge, waarbij de beklaagde een plexiglas van de tussendeur van zijn cel vernielde, en naar feiten op 26 september 2019 waarbij stukken plafond en een elektrische kabel in de bezoekzaal werden beschadigd. Veel verbetering omtrent de toestand van de Gentenaar treedt er dus niet op. “Een krachtig signaal dringt zich op, enerzijds om de beklaagde het volstrekt ontoelaatbare van zijn handelen te doen inzien en anderzijds om de maatschappij te beschermen tegen de beklaagde”, wordt geoordeeld in het vonnis.

De beklaagde krijgt ook een geldboete van 800 euro. Aan de psychiater dient hij een schadevergoeding van 1.000 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 480 euro te betalen.