Veerle Schuyten (Open Vld) haalt slag thuis in Hasselt: “Uitgescholden voor bourgeoistrut, maar de hakkenstrook ligt er” Dirk Selis en Toon Royackers

28 juni 2019

14u32 14 Hasselt Met de glimlach van een overwinnaar loopt Veerle Schuyten (Open Vld) in stiletto’s met de nodige Hasseltse flair over de vernieuwde Kapelstraat. “Missie geslaagd! Het stadsbestuur heeft werk gemaakt van het verbeteren van de toegankelijkheid van de Hasseltse binnenstad: van rolstoel tot hoge hak.” Gisteren opende het stadsbestuur officieel de heraangelegde Kapelstraat... met opgevulde voegen.

“Hasselt is toch een modestad? Leg hakkenstroken aan in de binnenstad van Hasselt”, zei Schuyten in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Ze postte er ook een opmerkelijk filmpje mét een demonstratie bij op Facebook. “Ik voel me net een eend als ik op deze manier door de stad moet wandelen”, vertelde ze, terwijl ze hooggehakt over de kasseistroken aan het Jenevermuseum balanceerde. “Dat was mijn programmapunt dat ik als verkiezingskandidate vanop de vierde plaats van de lokale Open Vld-lijst, tijdens de campagne in augustus vorig jaar, in de kijker wou zetten”, vertelt Schuyten. “Nou, dat is gelukt. Het filmpje haalde 65.000 views en honderden reacties. Ik werd uitgescholden voor bourgeoistrut en meer van dat fraais. Dat het filmpje wat teweeg zou brengen, had ik wel gedacht, maar dit... Enfin, doel bereikt en blij dat onze schepen Laurence Libert zo’n goed werk levert! En het was toch maar een van de zes markantste campagnefilmpjes van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen”, zegt ze er fijntjes bij.