Veel sfeer en meer dan duizend toeschouwers op tweede Exclusive Boxing Night BVDH

16 februari 2020

14u03 0 Hasselt Meer dan duizend liefhebbers trokken zaterdagavond naar de tweede editie van het Boksgala Exclusive Boxing Night in de sporthal van Kuringen. Met een Belgische titel voor Hovo Martirosyan, woonachtig in Hasselt, werd het een sfeervol gebeuren.

Nadat er bij de eerste editie al 750 bezoekers naar Hasselt kwamen voor de bokswedstrijden, deed men dit jaar nog een beetje beter. 28 boksers schreven zich in en zorgden voor spannende duels. “Als ik zie dat supporters uit Assen en Kortrijk komen, dan moet ik toch zeggen dat het leeft”, vertelt schepen van Sport Habib El Ouakili (sp.a). “Het aantrekken van een dergelijk event past bij ons topsportbeleid. Boksen slaat duidelijk aan bij jongeren en we stimuleren dan ook dat ze gaan sporten.”

Derde editie?

Voor Hovo Martirosyan werd het voor eigen volk een topavond. Hij wist dat hij Belgisch kampioen zou worden als hij zijn kamp zou winnen en dat is ook gelukt. Of er een derde editie van het Boksgala komt, is nog niet duidelijk. Eerst vindt een grondige evaluatie plaats.